Sunblast marca un nuevo hito con siete escenarios y más de 40 artistas

Sunblast Festival construye su leyenda subiendo la apuesta año tras año. Este próximo 9 de agosto protagonizará una nueva edición en Costa Adeje marcando un nuevo hito: siete escenarios y más de 40 artistas para reafirmarse como una de las producciones musicales más imponentes de las Islas Canarias, con su exclusivo formato 360 y con una amplia variedad de estilos sonoros.
Reconocido como el mayor festival de música electrónica y urbana del archipiélago, Sunblast 2025 promete superar todas las expectativas con una experiencia multisensorial única y una producción sin precedentes. La muestra cuenta con el patrocinio Gobierno de Canarias, Islas Canarias, Consejería de Juventud del Gobierno de Canarias, Promotur , Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife y Ayuntamiento de Adeje.
Una vez más, el “soldout” es inminente y 20.000 almas se rendirán ante la magia de Sunblast, sucumbiendo a los beats de la oferta local, nacional e internacional que resonarán desde los escenarios Rumba Live Stage, MainStage, Black Magic, La Misa, Bass Stage, AllOut Techno y Pink Room.
Este año, el festival contará con siete escenarios, entre ellos cuatro inmersivos en formato 360°, que lo consolidan como un referente nacional e internacional por su innovación técnica y creativa. Bajo el clima veraniego del sur de Tenerife, y con la producción de Farra, los asistentes disfrutarán de una jornada ininterrumpida de música desde las 15:00 hasta la medianoche.
Sunblast Festival ofrece una cuidada selección de géneros que van desde el EDM, tech-house y techno, hasta el trap, el hip hop, el drum &bass y otros estilos urbanos contemporáneos. El evento se ha convertido en una cita obligada para los amantes de la música electrónica y urbana en Europa.
Alta calidad de artistas
Algunos de los nombres que destacan para la celebración de este 9 de agosto son: Cruz Cafuné, Timmy Trompet, Cloonee, Adrián Mills, AMC, Ventura, Cuartero, AfroBros, ILL Pekeño& Ergo Pro, Basswell, Andrés Campos, Deff Pete y Ana Pak, entre muchos otros.
Las entradas para la edición de 2025 han tenido una alta demanda desde su lanzamiento, con más de 7.000 vendidas en tan solo unas horas. Además de la entrada general, los asistentes podrán acceder a opciones como el Backstage 360° VIP, que permite disfrutar de cuatro escenarios desde zonas exclusivas con barra propia, y baños privados,
Una de las señas de identidad del Sunblast Festival es su open bar, considerado uno de los más grandes del mundo. Además, la organización pone un fuerte énfasis en la comodidad y seguridad del público, garantizando accesos fluidos, personal capacitado y una producción técnica de alto nivel.
Ubicado en el sur de Tenerife, el festival permite combinar música y turismo en un entorno paradisiaco, con playas cercanas, gastronomía local y múltiples opciones de ocio. Sunblast no es solo un festival, sino una experiencia completa de verano, música y comunidad.
Desde su primera edición, el Sunblast Festival se ha posicionado como una de las citas musicales más importantes del verano en España. Su combinación de innovación escénica, calidad artística y ambiente único lo convierte en un referente de la cultura festivalera del Atlántico.