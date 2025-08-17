Encuentran un tiburón mako mientras bucean en el sur de Tenerife: “¿Por qué lo tocan?”

Un vídeo publicado en TikTok por la usuaria @raquelvilas18 se ha vuelto viral tras mostrar una sorprendente experiencia de buceo en Los Cristianos, Arona (Tenerife). En las imágenes, se puede ver a dos personas buceando que se encuentran con un tiburón mako en aguas cercanas a la costa y que llegan incluso a acercarse y tocar al animal.
El tiburón mako es una especie considerada vulnerable, y aunque es frecuente en aguas profundas del Atlántico, no suele aparecer cerca de zonas turísticas tan concurridas como la costa sur de Tenerife.
@raquelvilas18 Tiburon Mako en tenerife sur, los cristianos #tiburon #tenerife #canarias #dive #buceo ♬ INTERESTELLAR – Kore Blanco
Reacciones en redes sociales
Las imágenes han provocado un intenso debate en TikTok y otras redes sociales. Muchos usuarios han criticado la actuación de los buceadores, recordando la importancia de no tocar a la fauna salvaje, tanto por la seguridad de las personas como por la del propio animal.
Otros, en cambio, han puesto en duda el estado del tiburón, preguntándose si el ejemplar estaba vivo o muerto en el momento del encuentro.
Un debate sobre la protección marina
La presencia de un tiburón mako en Los Cristianos ha reavivado la conversación sobre la necesidad de respetar la fauna marina en el Archipiélago y sobre el impacto que tienen este tipo de interacciones en la biodiversidad. Expertos recuerdan que, aunque estos encuentros pueden resultar espectaculares, es fundamental mantener la distancia y evitar cualquier contacto directo.