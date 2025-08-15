el jardÍn

Tensión en una playa de Tenerife: bañistas intentan rescatar a un tiburón varado en la orilla

El animal fue avistado por bañistas que, sorprendidos por su presencia, grabaron la escena
Tiburón en playa Las Vistas
Vídeos: John Wi / @valeriadepomar
Un tiburón apareció este viernes en la orilla de la Playa de Las Vistas, en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife.

El animal fue avistado por bañistas que, sorprendidos por su presencia, grabaron la escena y la compartieron en redes sociales.

En varios vídeos difundidos a través de plataformas como Facebook y TikTok, se observa cómo algunas personas se acercan al escualo e intentan empujarlo de vuelta al mar.

@valeriadepomar

un tiburón está varado en la orilla están intentando salvarlo #tenerife #lasvistas #playa #tiburon #loscristianos

♬ original sound – Valeria

En una de las grabaciones puede verse cómo una persona le da la vuelta al animal.

Colocar a un tiburón boca arriba puede inducirle un estado de inmovilidad tónica, una respuesta refleja que lo paraliza temporalmente.

Aunque algunos lo hacen para calmar al animal, en realidad puede estresarlo aún más o dificultar su capacidad para respirar si no se le devuelve rápidamente a su posición natural.

Por el momento, se desconoce la especie exacta del tiburón y no se han reportado incidentes ni riesgo para los bañistas.

