arafo

Titsa refuerza una línea de guagua para acudir a la Romería de Arafo

Titsa recomienda el uso de la guagua para acudir a la romería, con un desplazamiento cómodo y seguro
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El próximo sábado 30 de agosto habrá más conexiones entre el Polígono de Güímar hasta Arafo, Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, refuerza la línea 121(Candelaria – La Viuda – El Socorro – Polígono de Güímar – La Hidalga – Arafo -Estación Güímar) con motivo de la Romería de Arafo, el próximo sábado 30 de agosto.

La línea 121 realizará salidas desde el Polígono de Güímar a las 22:00, 23:10, 00:30 y 01:15 horas y, desde Arafo, saldrán guaguas a las 22:20, 23:30, 00:45 y 01:30 horas.

  1. Agreden al chófer de una guagua en Canarias en pleno trayecto. TikTokAgreden al chófer de una guagua en Canarias en pleno trayecto: “Nos vamos a chocar”
  2. Vuelven las guaguas turísticas a Santa Cruz de Tenerife: los residentes podrán subirse gratis durante ocho días

Titsa recomienda el uso de la guagua para acudir a la romería, con un desplazamiento cómodo y seguro, evitando las dificultades de la búsqueda de aparcamiento y la saturación de las vías.

Los viajeros que así lo deseen podrán consultar esta información en la página web www.titsa.com, llamando al teléfono de información, 922 53.13.00, o a través de las redes sociales.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas