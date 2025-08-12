Un turista se sube a una vaca en Tenerife para hacer la gracia: “Hacen lo que quieren”

Un turista se sube a una vaca que forma parte del atrezzo de una tienda en Tenerife mientras los empleados tratan de que baje de la misma. El hombre continúa en sus trece.
Las imágenes, que se han viralizado en las últimas horas, han provocado nuevamente una ola de indignación en redes sociales, cuestionando el modelo turístico de las Islas.
El hombre se suve a una vaca de la conocida tienda Ale Hop ayudado por un amigo, mientras comienza a gritar como si de un cowboy se tratara. Mientras tanto, dos empleados del local insisten en que baje de la vaca, haciendo el turista caso omiso de las indicaciones, pues sigue con su presunta gracia.
El incidente con la vaca es “uno más”
Ocurrió en Playa Fañabé, en Costa Adeje, donde un vecino reconoce que “en muchas ocasiones hacen lo que quieren”, mostrando su evidente hartazgo.
Este vecino, en contacto con DIARIO DE AVISOS, no “mete en el saco” a “todos los turistas”, pero sí pide “más responsabilidad” o “vigilancia” para que este tipo de situaciones no se puedan repetir.
Recalca que “lo que puede parecer una broma” es “muy molesto” para personas que se encuentran en su lugar de trabajo.