UD Las Palmas supera al CD Tenerife con tres goles a balón parado

La UD Las Palmas venció al CD Tenerife por 3-1 en su último partido amistoso de pretemporada, que resolvió con tres tantos a balón parado y especial protagonismo para Iván Gil y Mika Mármol, y con el estreno de Jesé Rodríguez en los veinte minutos finales.
El equipo amarillo, que logra así su primer y único triunfo de su preparación antes de iniciar LaLiga Hypermotion el próximo día 17, abrió el marcador en un saque de esquina que ejecutó Iván Gil desde la derecha y que prolongó de cabeza Mika Mármol hacia el centro del área, donde Manu Fuster impulsó el balón a la red también con la testa.
El Tenerife, que había iniciado el partido con un sistema 1-5-4-1, cambió tras la pausa de hidratación a un 1-4-4-2 y Maikel Mesa dispuso de la única oportunidad del conjunto blanquiazul con un cabezazo que rechazó Horkas.
Nada más iniciarse el segundo tiempo Iván Gil sorprendió con un lanzamiento de falta lejano a Sergio Aragoneses, quien defendió la portería visitante tras el descanso y no estuvo afortunado al descuidar su palo derecho, esperando un centro.
El tercer tanto del conjunto grancanario llegó también desde la pizarra, en otro saque de esquina, esta vez desde la izquierda y en corto, que Iván Gil, tras apoyarse en Manu Fuster, puso al segundo palo donde Mika Mármol conectó un cabezazo parabólico que acabó entrando por el palo contrario.
En el tramo final del ensayo se produjo el reestreno de Jesé Rodríguez como jugador del equipo amarillo, muy jaleado por el público pero lejos aún de su mejor condición física.
El Tenerife, muy impreciso, solo llegó una vez con peligro en toda la segunda parte, tras un pase de César Álvarez a Mahamadou Balde, quien en la línea de fondo centró al área donde Fran Sabina remató a la red para maquillar el marcador final.
– Ficha técnica:
3. UD Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Manu Fuster, Iván Gil, Cristian Gutiérrez; y Ale García. También jugaron Valentín Pezzolesi, Pejiño, Recoba, Álex Suárez, Cedeño, Jesé e Iñaki.
1. CD Tenerife: Dani Martín; César Álvarez, David Rodríguez, Álvaro González, Landázuri, Marc Mateu; Maikel Mesa, Juanjo Sánchez, Calavera, Fabricio; y De Miguel. También jugaron Sergio Aragoneses, Kevin Martel, Dani Fernández, José León, Zoilo, Fran Sabina, Ulloa y Balde.
Goles: 1-0, min. 17: Manu Fuster. 2-0, min. 47: Iván Gil. 3-0, min. 61: Mika Mármol. 3-1, min. 77: Fran Sabina.
Árbitro: Alejandro Tomé Alonso (Comité de Las Palmas). Mostró tarjeta amarilla a Cristian Gutiérrez, de la UD Las Palmas, y a De Miguel y Zoilo, por el Tenerife.
Incidencias: partido amistoso disputado este sábado en la Ciudad Deportiva UD Las Palmas, en Barranco Seco, ante unos 400 espectadores.