Los viticultores de Tenerife prevén una reducción de la cosecha del 35%

La vendimia de Tenerife viene flojita. Los viticultores prevén una reducción de la cosecha del 35%, de promedio, en relación a los años anteriores. La carencia de invierno real (falta de agua y frío) son factores determinantes. Si bien la lluvia ha mejorado el ciclo de la viña, sus efectos en la producción se notarán en el futuro si persiste la tendencia en las condiciones climáticas. Todavía no. La temporada en Canarias varía en función de la isla, la altitud y la variedad de la uva: desde principios de julio hasta noviembre.
Entre las más largas del mundo, con un esmerado aprovechamiento de la diversidad de maduración, en 2025 se adelantó al 30 de junio en Gran Canaria y algunas bodegas iniciaron su actividad en julio. El proceso empieza antes normalmente en las zonas cálidas y costeras, y, por el contrario, se retrasa en las demarcaciones de mayor altitud.
El registro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recoge 148 sellos de calidad para el vino de España, que abarcan 105 denominaciones de origen protegidas (DOP) y 43 indicaciones geográficas protegidas (IGP). En Canarias existen 11: de todas las islas (sin contar a La Graciosa) excepto Fuerteventura, integrada en la DOP Islas Canarias.
Para conocer la situación concreta de las denominaciones de Tenerife, este periódico se ha puesto en contacto con cada una de ellas: cinco y una.
Tacoronte-Acentejo es la decana de Canarias. Recibió la calificación en septiembre de 1992. Sus viñedos se ubican en la vertiente norte de la cordillera dorsal. Los vientos alisios transportan la humedad del Atlántico. La vid se cultiva en terrazas o bancales: Tacoronte, Santa Úrsula, Tegueste, La Matanza, La Victoria, El Sauzal, La Laguna y Santa Cruz. “Prácticamente no hemos comenzado”, apuntan. “Como un año normal, no tan adelantada. El pistoletazo de salida del grueso de la vendimia de la comarca será hacia mediados de septiembre. Habrá una reducción importante; alrededor del 40% con respecto a la añada de 2024. Han sido tres años de acusada sequía. En 2024 llegamos al millón de kilos”.
La DO Valle de Güímar obtuvo su reconocimiento oficial en 1996. En el sureste de Tenerife, abarca los municipios de Candelaria, Arafo y Güímar. Se distingue por unos vinos frescos y afrutados -predominantemente, blancos- que normalmente se presentan en una botella de color azul. “Es un año en términos de uvas muy parecido al anterior”, resumen. “Veníamos con una pérdida por la sequía. La cosecha va a estar más o menos como en 2024, que fue de entre un 15% o 20% menos de producción en relación a lo habitual”. La cosecha estará en torno a los 400.000 kilos de uvas. La última vendimia se espera para finales de septiembre: “En la parte alta, que en los últimos años llegaba muy adelantada”.
La DO Valle de La Orotava -el Consejo Regulador se creó en noviembre de 1995- se extiende desde el litoral hasta las faldas del Teide, en viñedos centenarios plantados mediante un sistema de conducción único en el mundo, el cordón trenzado: La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz. La vendimia arrancará en breve: “La zona sur va por delante. Se espera menos producción que otros años. Esa agüita que nos ha llegado no es suficiente para que las plantas se recuperen de la sequía. En 2024 ya fue escasa la cosecha, unos 560.000 kilos. Este año estará por los 500.000. Sí es verdad que la blanca viene algo mejor”.
La protección para los caldos de Abona se otorgó en 1995. Los viñedos engloban áreas y características climáticas diversas a lo largo de las laderas del Teide, desde una acentuada aridez hasta los 1.700 metros de altura sobre el nivel del mar: Fasnia, Arico, Granadilla, San Miguel de Abona, Vilaflor, Arona y Adeje. Calculan un 20% menos que el año pasado, “climáticamente bastante malo”. En general, menos. “Los racimos que cosechamos ahora se formaron el año pasado. En 2024 se recogieron algo más de 950.000 kilos, un 30% menos. En 2025, un poco más de 700.000 kilos de uvas. La media superaba el millón”.
En la comarca noroeste, la DO Ycoden-Daute-Isora (1994) comprende San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod de los Vinos, Garachico, Los Silos, Buenavista del Norte, El Tanque, Santiago del Teide y Guía de Isora. Se elaboran “vinos blancos y rosados de aspecto limpio y brillante, muy aromáticos y con sabor a uva fresca”. El enólogo Juan Jesús Méndez, director de Bodegas Viñátigo y presidente de la DOP Islas Canarias, sitúa el descenso en una horquilla del 30% al 35%. “En Tenerife se recogieron el año pasado unos cinco millones de kilos. Entre Ycoden-Daute-Isora (cerca de 500.000 kilos) e Islas Canarias (un millón y medio), casi dos millones.
La Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) constituyó en 2011 la DOP Islas Canarias, en la que están inscritas 53 bodegas.