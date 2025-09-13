el tiempo

La Aemet activa tres avisos en Canarias: estas son las zonas que podrían verse más afectadas

La previsión para los próximos días está marcada por el nuevo episodio de calor que afectará a las Islas
La Aemet activa tres avisos en Canarias: estas son las zonas que podrían verse más afectadas
La Aemet activa tres avisos en Canarias: estas son las zonas que podrían verse más afectadas. Fran Pallero
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este sábado tres avisos amarillos en diversas zonas de Canarias para el próximo lunes, ante la previsión del nuevo episodio de altas temperaturas, fuertes rachas de viento y fenómenos costeros.

Zonas que podrían verse más afectadas

Gran Canaria: se prevén temperaturas de hasta 35°C en vertientes oeste, sur y sudeste. La Aemet también ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en la isla redonda, principalmente en zonas del sureste y suroeste.

  1. El nuevo episodio de calor en Canarias, que podría durar 5 días, dejará este sábado temperaturas de hasta 32ºCEl nuevo episodio de calor en Canarias, que podría durar 5 días, dejará este sábado temperaturas de hasta 32ºC
  2. Episodio de calor en Canarias: la Aemet actualiza la previsión para este sábadoEpisodio de calor en Canarias: la Aemet actualiza la previsión para este sábado

La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife: se han activado los avisos amarillos por rachas de viento y fenómenos costeros.

En el caso de Tenerife, se registrarán temperaturas por encima de los 30ºC, principalmente en los municipios ubicados en el oeste, sur y sudeste de la Isla.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas