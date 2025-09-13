La Aemet activa tres avisos en Canarias: estas son las zonas que podrían verse más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este sábado tres avisos amarillos en diversas zonas de Canarias para el próximo lunes, ante la previsión del nuevo episodio de altas temperaturas, fuertes rachas de viento y fenómenos costeros.
Zonas que podrían verse más afectadas
Gran Canaria: se prevén temperaturas de hasta 35°C en vertientes oeste, sur y sudeste. La Aemet también ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en la isla redonda, principalmente en zonas del sureste y suroeste.
La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife: se han activado los avisos amarillos por rachas de viento y fenómenos costeros.
En el caso de Tenerife, se registrarán temperaturas por encima de los 30ºC, principalmente en los municipios ubicados en el oeste, sur y sudeste de la Isla.