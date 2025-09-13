el tiempo

El nuevo episodio de calor en Canarias, que podría durar 5 días, dejará este sábado temperaturas de hasta 32ºC

Las altas temperaturas podrían venir acompañadas de calima y dejarán noches tropicales
El nuevo episodio de calor en Canarias, que podría durar 5 días, dejará este sábado temperaturas de hasta 32ºC
Sergio Méndez
El nuevo episodio de calor que afectará a Canarias debido a la influencia de una masa de aire cálido procedente de África elevará las temperaturas en las Islas hasta los 32ºC este sábado, principalmente en las vertientes oeste, sur y sudeste de Tenerife y Gran Canaria, según la previsión de la Aemet.

Por su parte, Meteored, portal especializado en información meteorológica, avanzó ayer, viernes, que el calor intenso vendrá acompañado de calima y, asimismo, podría dejar noches tropicales, con valores que oscilan entre los 20 y los 24ºC.

La previsión de la Aemet en Canarias para este sábado

La previsión meteorológica para este sábado indica que estará poco nuboso salvo en zonas bajas del norte donde predominarán los cielos nubosos, y con algún intervalo ocasional en el interior de la vertiente sur, según ha informado la Aemet.

El viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo oeste y en la vertiente sureste, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día, más brisas en costas al suroeste.

Las Palmas

La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas indica que en Gran Canaria estará poco nuboso, salvo en zonas bajas del norte donde predominarán los cielos nubosos.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielos poco nubosos en general, salvo en litorales del este y oeste, donde tenderán a cielos nubosos durante la madrugada y últimas horas del día, según Aemet.

Respecto al viento, será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes del sureste y oeste. En costas del suroeste habrá brisas.

