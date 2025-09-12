Episodio de calor en Canarias: la Aemet actualiza la previsión para este sábado

La previsión meteorológica para este sábado indica que estará poco nuboso salvo en zonas bajas del norte donde predominarán los cielos nubosos, y con algún intervalo ocasional en el interior de la vertiente sur, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso y los termómetros oscilarán entre los 29 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo oeste y en la vertiente sureste, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día, más brisas en costas al suroeste.
Previsión de la Aemet para la provincia de Las Palmas
La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas para este sábado, 13 de septiembre de 2025, indica que en Gran Canaria estará poco nuboso, salvo en zonas bajas del norte donde predominarán los cielos nubosos.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielos poco nubosos en general, salvo en litorales del este y oeste, donde tenderán a cielos nubosos durante la madrugada y últimas horas del día, según ha informado la Aemet.
Las temperaturas, por su parte, experimentarán pocos cambios en las mínimas, mientras que las máximas irán en ligero ascenso salvo en costas, que se mantendrán sin cambios. Se podrían alcanzar los 30-32ºC en el interior de las vertientes oeste, sur y sudeste.
En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 23ºC de mínima y los 26ºC de máxima.
Respecto al viento, será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes del sureste y oeste. En costas del suroeste habrá brisas.
Episodio de calor en Canarias
El portal especializado en meteorología, Meteored, señala que esta situación de altas temperaturas se debe a la influencia de una masa de aire cálido procedente del continente africano, con “cierta concentración” de calima en la provincia de Las Palmas.
Meteored añade que en los próximos días podrían superarse los 35ºC en el sur de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Y la previsión de la Aemet indica que será a partir del próximo lunes cuando se alcancen valores superiores a los 34ºC en las mencionadas islas.
El citado portal también menciona la posibilidad de que se produzcan noches tropicales en Canarias, con temperaturas mínimas de entre 20 y 24ºC.