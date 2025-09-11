Nuevo episodio de calor intenso en Canarias: “Podría durar 5 días”

Canarias podría enfrentarse a un nuevo episodio de calor intenso este fin de semana, según se aprecia en los modelos de predicción del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF). Así, los termómetros isleños podrían llegar a los 34ºC.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas tendrán un ligero ascenso este viernes, principalmente en zonas de interior, que será más acusado el sábado, cuando se podrían alcanzar los 30ºC en vertientes oeste, sur y sudeste de Tenerife y Gran Canaria y en el interior de Fuerteventura y Lanzarote.
Los termómetros registrarán valores más altos el domingo. Se podrían superar los 30ºC en el interior de Fuerteventura, Lanzarote y vertientes este, sur y sudeste de las islas de mayor relieve. En Gran Canaria, el mercurio oscilará entre los 32ºC y los 34ºC.
El lunes, la Aemet prevé que superen los 30ºC en amplias zonas, salvo en las orientadas al norte, y los 30-32ºC de forma local en Fuerteventura y Lanzarote, así como en las Islas de mayor relieve.
Entre 5 y 8 grados por encima de la media
El perfil especializado en X, Meteo_Tenerife, indica que este nuevo episodio de calor en el Archipiélago “podría durar 5 días”.
Asimismo, señala que “las temperaturas podrán estar 5-8ºC por encima de la media para esta época del año en niveles medios”.