el tiempo

Nuevo episodio de calor intenso en Canarias: “Podría durar 5 días”

Las temperaturas podrían alcanzar los 34ºC
Nuevo episodio de calor intenso en Canarias
Nuevo episodio de calor intenso en Canarias. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Canarias podría enfrentarse a un nuevo episodio de calor intenso este fin de semana, según se aprecia en los modelos de predicción del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF). Así, los termómetros isleños podrían llegar a los 34ºC.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas tendrán un ligero ascenso este viernes, principalmente en zonas de interior, que será más acusado el sábado, cuando se podrían alcanzar los 30ºC en vertientes oeste, sur y sudeste de Tenerife y Gran Canaria y en el interior de Fuerteventura y Lanzarote.

  1. La Aemet avisa: el paraguas será imprescindible este jueves en CanariasLa Aemet avisa: el paraguas será imprescindible este jueves en Canarias
  2. El Cabildo de Tenerife rechaza el cobro de la tasa turística por pernoctaciónLos curiosos consejos de la prensa británica a los turistas durante la ola de calor en Canarias

Los termómetros registrarán valores más altos el domingo. Se podrían superar los 30ºC en el interior de Fuerteventura, Lanzarote y vertientes este, sur y sudeste de las islas de mayor relieve. En Gran Canaria, el mercurio oscilará entre los 32ºC y los 34ºC.

El lunes, la Aemet prevé que superen los 30ºC en amplias zonas, salvo en las orientadas al norte, y los 30-32ºC de forma local en Fuerteventura y Lanzarote, así como en las Islas de mayor relieve.

Entre 5 y 8 grados por encima de la media

El perfil especializado en X, Meteo_Tenerife, indica que este nuevo episodio de calor en el Archipiélago “podría durar 5 días”.

Asimismo, señala que “las temperaturas podrán estar 5-8ºC por encima de la media para esta época del año en niveles medios”.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas