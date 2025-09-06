el tiempo

La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para este sábado

Se prevén cielos despejados y máximas de 29 grados, con intervalos nubosos en el norte y viento del nordeste moderado
La Aemet amplía los avisos por ola de calor en Canarias
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado un ambiente en general poco nuboso o despejado en Canarias.

En las zonas del norte, por debajo de los 600-700 metros de altitud, aparecerán intervalos nubosos durante las primeras y últimas horas del día, aunque con claros a lo largo de la jornada.

Las temperaturas apenas variarán, con máximas en torno a los 29 grados en Tenerife y mínimas de unos 20 grados en El Hierro.

El viento soplará del nordeste moderado, alcanzando intervalos de fuerte en áreas del sureste y oeste, mientras que en la costa suroeste predominarán las brisas.

Previsión de la Aemet en la provincia de Las Palmas

En la provincia de Las Palmas, la Aemet también anticipa un día poco nuboso o despejado, con la presencia de nubes bajas en el norte por debajo de 500-600 metros, sobre todo al amanecer y al anochecer.

Los termómetros marcarán pocos cambios, con 29 grados de máxima en Lanzarote y 21 grados de mínima en Fuerteventura.

En cuanto al viento, será del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en el interior del sur, mientras que en el litoral sur se esperan brisas más suaves.

