La Aemet avanza la previsión del tiempo para este fin de semana en Canarias: atención a estos 3 fenómenos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado un panorama de cielos poco nubosos o despejados en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve durante las primeras y últimas horas del día.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque con ligeros ascensos en áreas de interior. En Gran Canaria se superarán los 32 grados en medianías del sudeste, sur y oeste, mientras que en Tenerife y La Palma las máximas alcanzarán los 30 grados en medianías orientadas al sur y en zonas del sureste, respectivamente. Los valores más suaves se esperan en El Hierro, donde la mínima rondará los 20 grados.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, y no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes en estas zonas. En cumbres será flojo y variable, salvo en Gran Canaria, donde predominará del sureste. En costas del suroeste se registrarán brisas.
En el mar, se prevé viento del nordeste de fuerza 5 o 6 y, de forma puntual, fuerza 7, con marejada y fuerte marejada. En Lanzarote y Fuerteventura soplará de norte o nordeste con fuerza 4 a 6. En las costas del suroeste de las Islas el viento será variable de fuerza 2 a 4, con mar rizada o marejadilla. Habrá mar de fondo del norte con olas de entre 1 y 2 metros.
El tiempo por islas, según la Aemet
- Tenerife: poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el norte por debajo de 600-700 metros a primeras y últimas horas. Máximas de 30 ºC en medianías del sur. Santa Cruz: 22/29 ºC.
- La Palma: poco nuboso en general, con intervalos en el nordeste por debajo de 800-900 metros. Santa Cruz: 20/29 ºC.
- La Gomera: cielos poco nubosos, con intervalos en el norte a primeras y últimas horas. San Sebastián: 23/27 ºC.
- El Hierro: poco nuboso o despejado, con algunos intervalos en el nordeste. Valverde: 20/25 ºC.
- Gran Canaria: poco nuboso, con intervalos nubosos en el norte por debajo de 500-600 metros a primeras y últimas horas. En medianías del sur y oeste se superarán los 32 ºC. Las Palmas: 22/26 ºC.
- Fuerteventura: poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el oeste de madrugada. Máximas de hasta 30 ºC en la mitad sur. Puerto del Rosario: 21/27 ºC.
- Lanzarote: cielos poco nubosos, con intervalos en el norte y oeste a primeras y últimas horas. Máximas en ascenso, con valores que podrían llegar a los 30 ºC en el sureste. Arrecife: 21/29 ºC.