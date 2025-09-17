Episodio de calor en Canarias: la Aemet actualiza la previsión para este miércoles

La calima y las altas temperaturas marcarán este miércoles en Canarias. En zonas del interior de Gran Canaria se podrán alcanzar hasta 37ºC, mientras que en el resto del Archipiélago se esperan valores muy cálidos, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el mar predominarán vientos de este o noreste fuerza 5 o 6, con intervalos de 3 o 4 al noreste. Se prevé marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de hasta 2 metros. En la costa este, el viento será variable de 1 a 3 con mar rizada.
Tenerife
Cielos despejados y nubosidad alta y media, con algunas nubes bajas en el noreste. Posibles chubascos aislados en el Teide. La calima afectará medianías y zonas bajas, con concentraciones superiores a 200 microg/m³. Máximas de hasta 34ºC en medianías y litoral sur.
La Gomera
Predominarán cielos despejados con nubes altas. La calima será intensa en medianías y cumbres, llegando también a la costa. Máximas de 34ºC en medianías del sur y oeste. El viento será flojo de componente este, con brisas por la tarde.
La Palma
Jornada soleada con nubes altas y medias. Habrá calima ligera, más significativa en zonas altas donde puede superar los 200 microg/m³. Se esperan hasta 34ºC en El Paso y la vertiente oeste, con mínimas por encima de 26ºC.
El Hierro
Predominarán los cielos despejados con intervalos de nubes altas. La calima afectará medianías y cumbres, con posibilidad de superar los 200 microg/m³. Las máximas rondarán los 34 ºC en el sur y oeste, con mínimas que no bajarán de 25 ºC en algunos puntos.
Lanzarote
Cielos despejados salvo intervalos en el noreste y este, además de nubes altas. Habrá calima en altura, más notable por la tarde, incluso en zonas bajas. Máximas entre 32 y 35ºC, especialmente en interiores. Viento moderado del nordeste.
Fuerteventura
Predominarán los cielos despejados con nubes altas y medias. La calima será más intensa por la tarde en cotas elevadas, sin descartar su presencia en zonas bajas. Máximas de 32-35ºC y mínimas que pueden no bajar de 25 ºC en interiores. Viento del nordeste.
Gran Canaria
Tiempo despejado con algunas nubes altas. La calima afectará medianías y cumbres del sur, extendiéndose a zonas bajas, con concentraciones superiores a 200 microg/m³. Máximas de hasta 37ºC en Tejeda, sur y oeste; mínimas por encima de 26 ºC en vertientes sur y oeste.