La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: así afectará el exhuracán Gabrielle a las Islas

La previsión meteorológica para este domingo indica que habrá cielos poco nubosos, que tenderán a intervalos de evolución durante la segunda mitad del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En cambio, en el norte, predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales tras el mediodía. Además, es probable que sean más frecuentes y localmente moderadas en medianías.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, si bien en zonas de interior el ascenso de las mismas podrá ser puntualmente moderado.
El viento soplará flojo de componente norte al inicio, y durante las horas centrales predominará el noroeste. Por la tarde, aumentará a nordeste moderado con intervalos de fuerte, sin descartar rachas localmente muy fuertes al final en la Dorsal y medianías orientadas al este del área metropolitana.
La previsión de la Aemet para la provincia de Las Palmas
La previsión meteorológica para este domingo indica cielos poco nubosos, si bien por la tarde se esperan intervalos nubosos, según ha informado la Aemet.
En el norte, en cambio, los cielos estarán nubosos, e irán acompañados de lluvias débiles y ocasionales tras el mediodía. Además, es probable que estas precipitaciones sean más frecuentes y localmente moderadas en medianías.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, si bien en zonas de interior el ascenso podrá ser puntualmente moderado.
El viento soplará moderado del nordeste durante la primera mitad del día y a últimas horas. Por la tarde, soplará del noroeste. No se descartan rachas localmente muy fuertes en cumbres al final del día.