La Aemet prevé un 'martes 'gris' en Canarias: esta es la previsión para las próximas horas

La previsión meteorológica para mañana indica que habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras y últimas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste.
Las Palmas
La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas para este martes indica que en Gran Canaria habrá intervalos de nubes altas con predominio de cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías a primeras y últimas horas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, también habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales, según ha informado la Aemet.
Las temperaturas estarán con pocos cambios, salvo por ligeros descensos en costas del sur. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 26ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste por la tarde, predominando las brisas en el suroeste.