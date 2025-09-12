Edi Rama, presidente de Albania, habla claro tras crear la primera ministra por IA: “Contribuye a que las licitaciones públicas sean 100% libres de corrupción”

El Gobierno de Albania ha dado un paso inédito. Este jueves, el primer ministro Edi Rama presentó a Diella, una ministra creada con Inteligencia Artificial (IA) que asumirá la responsabilidad de la contratación pública.
El anuncio llega tras varios escándalos de corrupción que han sacudido al país y que amenazan con ralentizar su proceso de adhesión a la Unión Europea. Rama aseguró que la nueva integrante de su gabinete marca un punto de inflexión en la forma en que se gestionarán los recursos del Estado.
“Diella es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente. Está creada virtualmente por Inteligencia Artificial“, declaró el primer ministro durante la presentación del nuevo gobierno, celebrada en el marco de una reunión de su partido, ganador de las elecciones parlamentarias de mayo.
Rama defendió que esta herramienta permitirá transformar el funcionamiento del Estado: “Las licitaciones han sido definitivamente retiradas de las manos de los ministros. Diella será la funcionaria del Ministerio Público. Las licitaciones son 100% incorruptibles, todos los fondos son 100% legibles. Esta es una de sus funciones“.
El dirigente albanés también subrayó que la IA hará que el país avance hacia un modelo de transparencia total: “La IA contribuirá a hacer de Albania un país donde las licitaciones públicas sean 100% libres de corrupción”.
Aunque la noticia ha generado impacto internacional, Diella no es completamente nueva. En enero, el Ejecutivo presentó esta asistente virtual dentro de la plataforma oficial e-Albania, utilizada por ciudadanos y empresas para obtener documentos y realizar trámites.
En aquella versión, Diella aparecía como una mujer con traje tradicional albanés. Mediante comandos de voz, ofrecía asistencia, emitía documentos con sello electrónico y reducía tiempos en procesos burocráticos.
Según datos oficiales, ya ha gestionado 36.600 documentos digitales y prestado alrededor de 1.000 servicios desde su lanzamiento.