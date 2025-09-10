el jardín

El doctor Aurelio Rojas, cardiólogo, va al grano sobre las duchas antes de dormir: “Es un truco científico de longevidad”

Se basa en un metaanálisis publicado en Sleep Medicine Reviews en 2019, que revisó 17 estudios
El popular cardiólogo Aurelio Rojas. Instagram
El popular cardiólogo Aurelio Rojas (doctorrojass) ha puesto el foco en la ducha nocturna como clave para conciliar el sueño de manera más rápida y reparadora. Basándose en un metaanálisis publicado en Sleep Medicine Reviews en 2019, que revisó 17 estudios, Rojas destaca que una ducha o baño con agua caliente (entre 40 y 42,5°C) una o dos horas antes de acostarse puede reducir el tiempo necesario para quedarse dormido en hasta un 36%.

El experto explica que el mecanismo fisiológico tras este efecto está en la termorregulación natural: el calor dilata los vasos sanguíneos de la piel, liberando calor corporal. Esta disminución de la temperatura interna envía al cerebro la señal para producir melatonina, la hormona que regula el sueño, y a la vez limita la acción del cortisol, la “hormona del estrés”.

Rojas resalta que, más allá de lo higiénico, este ritual nocturno se alinea con un auténtico “truco científico de longevidad”, pues no solo acelera el inicio del sueño, sino que también mejora su calidad.

