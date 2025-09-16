Una avería provoca cortes de luz en el sur de Tenerife: hay más de 1.000 clientes afectados

Una incidencia en el sur de Tenerife, que afecta a la línea de Tajao, ha provocado interrupciones en el suministro eléctrico, principalmente en el término municipal de Arico, según confirman fuentes de Endesa.
Las mismas fuentes señalan que hay 1.062 clientes afectados: “La previsión es que esté completamente subsanada en una hora y media”.
Asimismo, algunos vecinos han indicado a este periódico que también se estarían produciendo problemas en el suministro en Los Realejos. No obstante, desde Endesa indican que se trata de un “corte programado”.