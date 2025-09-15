Binter lanza un nuevo Bintazo con vuelos nacionales desde 21 euros

La aerolínea Binter ha puesto en marcha un nuevo Bintazo para volar a destinos nacionales e internacionales a precios reducidos. La promoción estará disponible hasta el 29 de septiembre y permite viajar entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero de 2026.
La oferta incluye los 17 destinos nacionales de invierno de la compañía y dos internacionales: Madeira y Agadir.
Vuelos desde 21 euros
En el ámbito nacional, los vuelos se ofertan desde 21 euros por trayecto en el caso de residentes, comprando ida y vuelta, para rutas como Sevilla —nuevo destino a partir de diciembre— o Valencia. Para Madrid, el precio parte desde 26 euros por trayecto en las mismas condiciones.
Otros destinos incluidos en la promoción son Vigo, A Coruña, Asturias, Santander, San Sebastián, Pamplona, Zaragoza, Valladolid, Murcia, Badajoz, Granada, Jerez de la Frontera, Córdoba y Mallorca.
En cuanto a las rutas internacionales, la compañía ofrece vuelos a Madeira desde 63 euros por trayecto y a Agadir desde 62 euros por trayecto.
Ventajas del servicio de Binter
Los pasajeros que viajen con esta promoción disfrutarán de las ventajas habituales de la aerolínea, como el uso de aviones Embraer E195-E2, con más espacio entre filas y sin asiento central, o de ATR 72 en las conexiones con Madeira y Agadir.
Además, en todos los vuelos se ofrece aperitivo gourmet de cortesía, equipaje de mano a bordo y entretenimiento.
En el caso de las rutas nacionales, se facilita sin coste los vuelos de conexión interinsular, lo que permite acceder a estas ofertas desde todas las islas del Archipiélago.
Los billetes pueden adquirirse en binter.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00, las agencias de viajes y las oficinas de los aeropuertos, donde también se pueden consultar todas las condiciones de la promoción.