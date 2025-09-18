fútbol

Confirmado: habrá juicio contra Raúl Asencio y sus tres excompañeros por difundir vídeos sexuales

Se les acusa de haber difundido sin permiso vídeos de contenido sexual que afectan a dos jóvenes, una de ellas menor
Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha acordado abrir juicio oral contra el defensa del Real Madrid Raúl Asencio y los exjugadores de la cadena de filiales del club Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, acusados de haber difundido sin permiso vídeos de contenido sexual que afectan a dos jóvenes, una de ellas menor.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez exige a Ruiz, Rodríguez y García que depositen sendas fianzas de 20.000 euros, mientras que requiere a Raúl Asencio que aporte una de 15.000 euros.

  1. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para el jugador del Real Madrid AsencioNovedad importante en el caso canteranos: una de las denunciantes retira la acusación contra Asencio

La diferencia estriba en que a los tres primeros no solo se les acusa de haber difundido los vídeos, sino de ser los autores de esas grabaciones, sin contar con permiso de las afectadas.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas