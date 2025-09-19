¿Por qué los clubes israelíes juegan en Europa? El baloncesto, clave

Más de 65.000 personas han sido asesinadas en la Franja de Gaza a manos del Ejército de Israel. Son solo cifras oficiales, pues distintas organizaciones humanitarias apuntan a que el número es “mucho mayor”. 440 son los palestinos fallecidos a causa del hambre, entre los cuales hay 147 niños. El genocidio llevado a cabo -que sigue en curso-, ha provocado diferentes boicots y protestas a los clubes israelíes.
Son varios los países que abogan por excluir a los clubes israelíes -como se ha hecho con Rusia por el conflicto en Ucrania-, de las diferentes competiciones oficiales, poniendo en un brete a organizaciones como la Euroliga, por lo que también surge una pregunta: ¿por qué juegan los clubes israelíes en Europa siendo parte de Asia?
El 14 de mayo de 1948 el dirigente sionista David Ben Gurión declara la independencia de Israel. Apoyado por la ONU y por países como Estados Unidos e Inglaterra que, paradójicamente, habían negado asilo a los judíos que trataban de escapar del Holocausto, el plan para la creación de Israel, hecho público en 1947, daba a la nueva nación un 56% del territorio histórico de Palestina. Hasta ese momento, durante siglos, árabes y judíos habían convivido a la perfección, algo que cambiaría muy pronto.
El mismo día en el que las tropas británicas se marchaban de la zona, una coalición militar entre Egipto, Iraq, Líbano, Siria y Transjordania, apoyadas por libios, saudíes y yemeníes atacaron Israel, que resultó ganador de esta guerra, como la de 1949. El estado hebreo pasó a controlar el 78% del territorio histórico de Palestina. La Guerra de Suez de 1956 acabó por romper cualquier tipo de vínculo.
Los clubes israelíes juegan en Europa hasta 1958
El fútbol, concretamente el Mundial de 1958, fue el punto de partido para ello. Israel quedó encuadrada en su grupo clasificatorio de Asia y África con Turquía, pero los turcos se negaron a jugar contra ellos por su “afán expansionista” como declararon en la época. Eran tiempo de solidaridad con Palestina, algo a lo que, en la misma cita se unieron Indonesia y Egipto. Al final, la FIFA tuvo que organizar una repesca contra Gales en la que se impusieron los británicos. Las selecciones que se negaron a enfrentarse con Israel fueron descalificadas.
En 1964 Israel decide organizar la Asian Cup. De los 16 equipos, 11 no se presentan, los israelíes solo juegan contra India, Corea del Sur y Taiwán y ganan el torneo para, en 1968, ser terceros en la misma competición. Pese a ello, Israel logra clasificarse para el Mundial de México 1970 tras clasificarse ante Nueva Zelanda y Australia, ya que los países árabes y Corea del Norte, otra vez, se negaron a jugar contra ellos. En México, Israel empataría con Suecia e Italia, pero quedaría eliminada.
Cuatro años después la Confederación Asiática de Fútbol votó en contra de que Israel siguiera compitiendo con ellos. La votación, 17 votos a favor, 13 en contra y seis abstenciones, fue promovida por Kuwait y apoyada por los países árabes, por lo que Israel vivió una situación aún más extraña: quedaría encuadrada en Oceanía de cara a su clasificación con el Mundial 78 en Argentina, también boicoteado por los países socialistas por la atroz dictadura de Videla.
Fue en 1991 cuando la UEFA decidió integrar a la Federación Israelí de Fútbol, es por lo que, tanto de cara a los Mundiales como a las Eurocopas, el país hebreo compite, definitivamente, con los europeos.
El baloncesto les abrió el camino
Pero en lo referente al baloncesto la historia es distinta. Raimundo Saporta decidió, en 1957, crear la Copa de Europa de Baloncesto. Al no existir aún confederaciones nacionales, Saporta pudo invitar a clubes a participar en el torneo continental y por aquel entonces el baloncesto era el deporte más pujante en Israel.
El Maccabi Tel Aviv era, incluso, más popular que la selección de Israel, por lo que Saporta tuvo claro que era fundamental que los macabeos estuvieran en aquella competición nacida para ser grande. A eso hay que sumar que desde 1935, cuando se crea el Eurobásket, se considera país europeo, de cara a participar en el torneo, a aquellos que tuvieran salida al Mediterráneo. Por eso Egipto tiene un título (1949). Aunque eso es otra historia.
Fueron judíos del Este de Estados Unidos los que introdujeron el baloncesto en Israel, y en buena parte de Europa, por lo que el deporte de la canasta siempre estuvo en deuda con el país hebreo. A partir de esa primera participación, el Maccabi siempre disputó la Copa de Europa y sus posteriores denominaciones, resultando clave para la vinculación entre del deporte europeo e israelí.
La Laguna Tenerife-Bnei Herzliya
Podemos ha pedido que, el próximo 14 de octubre, no se dispute el partido de la Basketball Champions League entre La Laguna Tenerife y el Bnei Herzliya.
La formación morada ha solicitado al Ayuntamiento de La Laguna, al Cabildo de Tenerife y a la FIBA que actúen “en coherencia con el Derecho Internacional y el clamor ciudadano por Palestina”.
El encuentro ha generado ya preocupación en sectores sociales, que alertan de que permitir competir a un club del Estado de Israel equivale a “blanquear las violaciones sistemáticas de derechos humanos”.
Curiosamente, Bnei Herzliya, Ironi Ness Ziona y Hapoel Galil Elyon se retiraron hace solo dos años de la FIBA Europe Cup ya que consideraban que la FIBA no había aportado “las soluciones adecuadas” para poder competir como local en un estado que no fuera el israelí.