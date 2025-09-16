Confía 100 euros a ChatGPT para crear su fortuna y termina perdiendo una empresa valorada en 25.000

La Inteligencia Artificial (IA) se ha posicionado como una de las herramientas más influyentes de nuestro tiempo. Su capacidad para procesar enormes cantidades de información, detectar patrones complejos y ejecutar decisiones en segundos la convierte en un recurso valioso para aumentar la productividad, optimizar recursos y abrir nuevas oportunidades en múltiples sectores. Aunque todavía está lejos de ser una tecnología perfecta, su potencial es mucho mayor de lo que conocemos.
Esa misma promesa, sin embargo, también deja en evidencia sus limitaciones. La IA puede generar beneficios para quienes saben utilizarla, pero aún necesita evolucionar. Un ejemplo llamativo fue el caso de un usuario que en 2023 decidió poner a prueba a ChatGPT con un reto peculiar: convertir 100 euros iniciales en la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo, sin recurrir a actividades ilegales ni a trabajo físico.
La estrategia comenzó con una inversión de 10 euros en un dominio web y otros 5 euros en alojamiento. Con el capital restante, la IA sugirió destinarlo al diseño y a la creación de contenidos. El objetivo era levantar una página llamada Green Gadget Guru, un portal de afiliados dedicado a promocionar productos sostenibles como pajitas de acero reutilizables, artículos de limpieza biodegradables y ropa confeccionada con materiales reciclados u orgánicos.
El proyecto tuvo un arranque sorprendente: la web se viralizó en redes sociales y en pocos días superó los 1.000 euros en ingresos, llegando incluso a valorarse en 25.000 euros. Sin embargo, el éxito resultó efímero. Al carecer de un respaldo real en cuanto a productos y estructura empresarial, pronto surgieron dudas sobre su legitimidad y el proyecto terminó colapsando. En cuestión de meses, el portal cerró definitivamente.
A pesar de este desenlace, la experiencia demostró que la IA tiene la capacidad de levantar negocios desde cero y de convertir una idea inicial en un proyecto con impacto real. Gracias a su habilidad para analizar datos, automatizar procesos y aprender de manera constante, la Inteligencia Artificial se perfila como un aliado estratégico para emprendedores y empresas que buscan competir en un mercado cada vez más exigente.