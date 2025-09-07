Encuentran un cadáver en la zona donde se perdió la pista de Miriam, desaparecida en Tenerife

Pasadas las 13.00 horas de hoy se ha localizado el cuerpo sin vida de una mujer en la misma zona en la que fue vista por última vez Miriam, mujer desaparecida en Tenerife y cuya desaparición notificó el Centro Nacional de Personas Desaparecidas.
La Guardia Civil había desplegado un amplio dispositivo de búsqueda, para localizar a la mujer de 75 años, que había sido vista por última vez en la zona de Morro de los Gatos.
En el dispositivo participaronn diversas unidades de la Guardia Civil, patrullas de Seguridad Ciudadana, Servicio Aéreo de la Guardia Civil, Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (GREIM), agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) con drones, Grupo Cinológico de la Guardia Civil, así como otros servicios de emergencia, como Policía Local de Arona y Servicio de Emergencia del Ayuntamiento de Arona, entre otros, que colaboraban en la búsqueda de esta persona.
La búsqueda se centró en Cabo Blanco, Buzanada, Valle San Lorenzo y Chayofa.
El cuerpo, según Policía Local de Canarias, habría sido localizado por un familiar de la mujer.