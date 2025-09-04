El extraño caso de James, desaparecido en Canarias: encuentran su barco y a su perro, pero sin rastro de él

El caso de James Nunan, ciudadano británico de 34 años desaparecido en Canarias, mantiene en vilo tanto a su familia como a las autoridades. Su embarcación, el Kehaar, fue localizada a la deriva a unos 50 kilómetros al sur de Gran Canaria, con su perro, Thumbelina, a bordo. Del navegante, sin embargo, no se tiene rastro desde la noche del 18 de agosto, según recoge el diario británico The Sun.
Nunan, originario de Reading, había iniciado en marzo una travesía en solitario rumbo a Brasil, costeada con los ingresos que obtenía trabajando como albañil. El último día en que se le vio, el 18 de agosto, realizó una retransmisión en directo desde Playa del Confital, en Las Palmas de Gran Canaria. Más tarde, acudió al pub Paddy’s Anchor y poco después fue captado en una tienda de kebabs, donde utilizó su tarjeta bancaria a las 22.39 horas.
Ese mismo día le sustrajeron la mochila, aunque conservaba su pasaporte, que llevaba colgado al cuello. Al día siguiente, según los registros, denunció la pérdida del documento en el consulado irlandés.
La desaparición fue notificada por su madre a la policía de Essex el 22 de agosto. Días después, entre el 24 y el 25, se emitió una señal de emergencia pan-pan desde su barco, una alerta de menor nivel que el mayday.
Sospechas alrededor del desaparecido
De acuerdo con The Sun, la investigación en marcha cuenta con la participación de las autoridades españolas, el Reino Unido —a través de Interpol— y la Embajada británica. En Las Palmas se abrió un expediente judicial que ha autorizado el rastreo de sus dispositivos electrónicos y movimientos bancarios del desaparecido .
La familia sospecha que podría haber intervención de terceras personas. Su hermana, Nikita Goddard, ha pedido colaboración pública: “No creemos que simplemente se cayera, hay demasiados detalles sin explicación”, afirmó.
En paralelo, los responsables del pub donde estuvo aquella noche recibieron instrucciones de no ofrecer declaraciones, aunque testigos han confirmado que el joven se encontraba ebrio, sin que ello derivara en un comportamiento fuera de lo común.