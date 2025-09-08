La DGT lo confirma: estos son todas las noveades que llegarán al examen de conducir a partir de octubre de este año

El sistema actual del examen de conducir en España arrastra carencias que ponen en entredicho la preparación real de quienes obtienen el permiso. Una de las críticas más habituales recae sobre la prueba teórica, cuyo contenido incluye preguntas demasiado técnicas y en ocasiones alejadas de la práctica diaria al volante.
Esta dinámica favorece que los aspirantes a superar el examen de conducir se limiten a memorizar respuestas en lugar de comprender el fondo de las normas. De hecho, es posible superar el examen sin saber cómo reaccionar correctamente en situaciones tan comunes como una tormenta repentina o una incorporación complicada a la autopista.
En el plano práctico, la evaluación tampoco está exenta de problemas. La exigencia puede variar según el tipo de vía o la situación concreta: en algunas ocasiones el examen resulta excesivamente severo y en otras demasiado permisivo. Además, lo que se enseña en las autoescuelas dista de lo que luego se vive en la carretera.
Mientras que en las clases se promueve un estilo de conducción rígido y muy controlado, en la vida real los conductores se enfrentan a escenarios imprevisibles: incumplimientos de las normas, peatones que cruzan sin mirar o señales deterioradas. Este desfase genera que muchos conductores noveles se sientan inseguros en entornos cotidianos, como una rotonda congestionada en la que rara vez se respetan al pie de la letra las normas de prioridad.
Cambios en el examen de conducir
Con el objetivo de corregir esta brecha, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado una serie de cambios en la prueba teórica del examen de conducir. El propio Pere Navarro, director del organismo, adelantó en televisión que se busca dar más valor a la formación y no solo al aprobado. Entre las modificaciones previstas se encuentra la incorporación de las nuevas señales de tráfico que entraron en vigor el pasado 1 de julio, así como la actualización del banco de preguntas. La estructura seguirá contando con 30 cuestiones y un máximo de tres fallos, pero el enfoque del examen pretende virar hacia un aprendizaje más sólido y menos mecánico.
Hasta ahora, gracias a aplicaciones móviles o a los tests de autoescuela, muchos aspirantes logran aprobar en pocos días memorizando respuestas. La intención de la DGT es romper con esa dinámica e impulsar un aprendizaje más duradero. Para ello, en un horizonte cercano se incluirán vídeos cortos que recrean situaciones reales de tráfico. Con este recurso se pretende que los aspirantes no solo sepan el nombre de una señal, sino que comprendan cuándo y cómo deben aplicarla en la práctica.
Estos cambios en el examen de conducir llegarán de forma escalonada. La primera modificación, vinculada a la actualización de las señales, entrará en vigor el 1 de octubre. El nuevo formato de vídeos, en cambio, no se implantará hasta 2026, siguiendo el modelo de países como Reino Unido, donde el examen incluye el denominado Hazard Perception Test. Allí, más allá de la memorización, se evalúa la capacidad de reacción ante imprevistos en la carretera, un enfoque que España busca adaptar para mejorar la seguridad vial desde la base.