La DGT lo confirma: esta es la medida que valora implementar para evitar que vayas solo en tu coche

La Dirección General de Tráfico (DGT) continúa desarrollando medidas para mejorar tanto la seguridad vial como la fluidez en las carreteras españolas. Entre sus prioridades figura fomentar la movilidad compartida, con el fin de reducir la presencia de coches con un único ocupante, especialmente en horas punta o en áreas donde son frecuentes los atascos.
En su portal web, el organismo recuerda que aumentar el número de carriles no soluciona los embotellamientos, y plantea alternativas como el uso de vías flexibles destinadas al transporte público o al coche compartido durante los momentos de mayor congestión.
Con esta premisa, la DGT prevé poner en marcha este mismo año carriles exprés de acceso restringido a vehículos con más de un pasajero, lo que supondría un incentivo para quienes optan por desplazarse acompañados. El propio organismo advierte de que, tarde o temprano, viajar en solitario conllevará mayores limitaciones de circulación.
La explicación de la DGT
Según datos oficiales, el 85% de los coches en hora punta en días laborables dentro de las grandes ciudades circula con un único ocupante. El director de la DGT, Pere Navarro, subraya que la situación refleja un problema estructural: “Somos un país con 50 millones de habitantes, pero con infraestructuras y políticas diseñadas para 40 millones, y eso tiene consecuencias”.
La iniciativa está prevista en un Real Decreto que el Gobierno deberá aprobar en Consejo de Ministros. Además de criterios de seguridad y medioambientales, se contempla que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) limiten también el acceso en función del número de ocupantes, de modo que quienes viajen solos no podrán entrar en estas áreas ya implantadas en más de 150 ciudades del país.
En paralelo, Navarro anunció la apertura de un nuevo carril Bus-VAO en la A-2, a la entrada y salida de Madrid, reservado exclusivamente a vehículos de alta ocupación. Ni siquiera los coches eléctricos con distintivo de Cero Emisiones podrán utilizarlo si viajan con un solo conductor. “La prioridad es la alta ocupación frente a las emisiones”, remarcó.
Este modelo ya funciona en otros países como Francia, donde en París se ha habilitado el carril izquierdo de gran parte de la circunvalación para vehículos con más de un pasajero. En España, la nueva señal S-51b servirá para indicar esta restricción: de fondo azul y forma cuadrada, muestra un coche con dos personas en su interior y un símbolo “2+” que especifica el requisito de ocupación mínima.
La DGT concluye que los carriles de alta ocupación representan una herramienta clave para transformar la movilidad urbana, al ser una alternativa eficaz al uso individual del vehículo privado y una fórmula capaz de generar beneficios tangibles en el tráfico de las grandes ciudades.