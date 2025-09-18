Canarias actualiza la alerta por el episodio de calor y la Aemet amplía los avisos: así queda la situación en cada isla

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado este jueves la situación de la alerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y Gran Canaria, a partir de las 12.00 horas.
Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).
La declaración del Ejecutivo regional afecta a El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, y Gran Canaria, en cota superior a los 200 metros de altitud en la vertiente norte y 400 metros en el resto de vertientes.
Cabe recordar que las Islas se enfrenta semana a un importante episodio de calor e inestabilidad atmosférica, con temperaturas máximas que probablemente alcanzarán y/o superarán los 30 – 37ºC. Además, la presencia de calima se producirá cantidad variable.
Curiosamente, el Gobierno canario explica que la humedad en niveles medios y altos de la atmósfera y la posibilidad de formación de nubes convectivas podrían originar tormentas y quizá algún chubasco aislado ocasional.
Avisos de la Aemet
Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos vigentes este jueves y mañana, viernes, cuando Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura se situarán en aviso naranja por altas temperaturas y, al igual que el resto del Archipiélago, se mantendrán en aviso amarillo por calima.