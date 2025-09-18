el tiempo

Canarias actualiza la alerta por el episodio de calor y la Aemet amplía los avisos: así queda la situación en cada isla

Por su parte, la Aemet ha ampliado los avisos por esta situación meteorológica adversa
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado este jueves la situación de la alerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y Gran Canaria, a partir de las 12.00 horas.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

  1. Canarias padece una supercalima en plena despedida del reciente temporalCanarias sufre máximas de 37 grados con el temor de que se repitan hoy
  2. Calima en Canarias. DALa Aemet no descarta una tormenta en Canarias en pleno episodio de calor: puede ser localmente fuerte en Tenerife

La declaración del Ejecutivo regional afecta a El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, y Gran Canaria, en cota superior a los 200 metros de altitud en la vertiente norte y 400 metros en el resto de vertientes.

Cabe recordar que las Islas se enfrenta semana a un importante episodio de calor e inestabilidad atmosférica, con temperaturas máximas que probablemente alcanzarán y/o superarán los 30 – 37ºC. Además, la presencia de calima se producirá cantidad variable.

Curiosamente, el Gobierno canario explica que la humedad en niveles medios y altos de la atmósfera y la posibilidad de formación de nubes convectivas podrían originar tormentas y quizá algún chubasco aislado ocasional.

Avisos de la Aemet

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos vigentes este jueves y mañana, viernes, cuando Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura se situarán en aviso naranja por altas temperaturas y, al igual que el resto del Archipiélago, se mantendrán en aviso amarillo por calima.

