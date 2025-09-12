La Guardia Civil irrumpe en unas fiestas en Canarias con un desenlace inesperado

La Guardia Civil de Lanzarote ha detenido a un hombre por un presunto delito de tráfico de drogas, tras ser sorprendido en posesión de varias sustancias estupefacientes listas para su venta durante las fiestas de la localidad de Famara.
La detención se produjo el pasado 29 de agosto, en el marco de los dispositivos de seguridad y prevención que la Guardia Civil mantiene en distintos puntos de la isla.
Una patrulla de la Compañía de Costa Teguise realizaba labores de vigilancia a pie por las principales calles del municipio cuando detectó a un individuo que mostró una actitud nerviosa y esquiva al percatarse de la presencia policial.
Los agentes procedieron a identificar al sospechoso y, durante el registro, hallaron 20 bolsitas con cocaína, varias porciones de hachís, una bolsita sellada con setas alucinógenas y varias pastillas de color azul.
El detenido y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife.