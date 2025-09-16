Los médicos amenazan con ir a la huelga la próxima semana si no se retira la OPE de estabilización en Canarias

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca) advirtió ayer al Servicio Canario de Salud de que si no retira el examen de la OPE de estabilización convocará una huelga médica. El Sindicato Médico ya tiene un preaviso para el próximo lunes.
Semca entiende que hasta que se resuelva previamente y por completo el primero de los procesos selectivos de los tres que rigen la convocatoria de la OPE de Estabilización, esto es, el de concurso de méritos, el SCS no puede publicar la resolución de llamamiento a examen.
La organización detalla en una nota que los plazos impuestos por la Ley 20/2021 y el decreto de OPE de Estabilización del Servicio Canario de Salud “corrían todo el peligro de incumplirse” y “finalmente así ha ocurrido” ya que la consejera de Sanidad, Esther Monzón, “no ha hecho absolutamente nada para que el plazo del 31 de diciembre de 2024 culminara con éxito la completa ejecución de todos los procesos selectivos de estabilización”.
Asimismo, comenta que “tampoco parece haber agitado su preocupación el incumplimiento del segundo plazo de tres años -que terminó en junio- y que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se exige a cualquier proceso selectivo para su completa y total ejecución”.
En esa línea indica que la consejera puede así “mostrarse triunfante como la adalid de la contratación temporal pública del país y la gestora número uno en contratación precaria y abuso de temporalidad”.
Semca señala que la administración pública canaria, y en concreto la sanitaria, “está a la cabeza” de las administraciones públicas en incumplimiento del objetivo que marcó la UE para que se acabara la lacra de la contratación temporal en el empleo público por medio de la exigencia de que se situara por debajo del 8 por ciento a finales de 2024.
Para Semca, “resulta grotesco” que la consejera se queje de listas de espera y carencia de médicos “cuando todas sus actuaciones no hacen más que empujarlos a abandonar el servicio público de salud canario”.
Por ello, la organización avisa de que no va a permitir este “atropello, uno más en la larguísima lista de abusos de los dirigentes políticos al frente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias”, de tal forma que llevará a los tribunales esta causa y declarará huelga si no se anula de manera inmediata la resolución de llamamiento a examen de los médicos y facultativos temporales.
Por su parte, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, aseguró ayer que en su departamento están “sorprendidos” con las últimas protestas de los médicos del Servicio Canario de la Salud (SCS), ya que “todo” el proceso de estabilización que se inició, hace aproximadamente dos años, las circunstancias que rodearon aquel momento -covid-, “impidió que se acelerase más”.
Colaboración con los sindicatos
Sin embargo, Monzón ha incidido en que desde hace dos años iniciaron conversaciones con los sindicatos y, aseguró, han “acelerado” el proceso de estabilización para “lograr ese 8% de reducción de la temporalidad, tal y como recogía la ley”.
“Esto se ha hecho minuciosamente en colaboración con la mesa sectorial, donde están representados pues casi todos los sindicatos. En la última reunión que hubo, previo al periodo estival, se acordó con el sindicato, con la mesa sectorial, que hubiesen exámenes posterior a la época estival. Y, por lo tanto, eso es lo que nosotros hicimos, hacer lo que habíamos acordado en mesa sectorial”, apuntó.
En cuanto a la publicación de los temarios, señaló que “llevan un año publicados” en la página web, matizando que se entendía que las personas que se tienen que presentar al examen “no iban a hacerlo en el periodo estival”, por lo que se dieron a conocer “antes para darles tiempo a ellos a ponerse al día. De todos modos, afirmó que volverán a tener mesas sectoriales porque el proceso de estabilización continúa, puntualizando que “no” se puede esperar a que se termine de adjudicar las plazas.
Monzón pidió “calma a todo el mundo”, ya que continúan las conversaciones porque, matizó, “esa es la tónica” que se ha seguido desde el inicio de esta legislatura.