La sorpresa mayúscula del famoso pianista James Rhodes a los trabajadores y pacientes del Hospital de la Candelaria

El artista británico ha regalado este jueves un pequeño recital a pacientes, usuarios y profesionales como agradecimiento atención que brinda el centro
Pacientes, usuarios y profesionales del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (HUNSC) se han visto sorprendidos en la mañana de este jueves por la aparición del famoso pianista británico James Rhodes.

El músico ha decidido ‘regalar’ un concierto en el centro hospitalario tinerfeño como muestra de agradecimiento a la atención que brinda a todas las personas, especialmente a los pacientes oncológicos, según informa la Consejería de Sanidad en redes sociales.

