La joven que murió atropellada por el Tranvía de Tenerife no habría escuchado los avisos al llevar auriculares

La joven de 22 años que trágicamente perdía la vida en la mañana de este martes tras ser arrollada por el Tranvía de Tenerife en la Avenida Islas Canarias, a pocos metros de la parada de Cruz del Señor, no habría escuchado los avisos al supuestamente llevar los auriculares puestos y cruzar mirando el móvil, según ha testificado el conductor del tranvía.
El suceso ocurrió poco antes de las 10:15 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió el aviso del accidente. Según la alerta, la víctima había quedado atrapada tras el impacto.
Efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudieron de inmediato, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento debido a las graves lesiones sufridas por la joven. Testigos en el lugar señalaron que la afectada podría haber cruzado el paso de peatones mientras escuchaba música con auriculares, sin prevenir la cercanía del tranvía.
Los Bomberos de Tenerife colaboraron en la liberación del cuerpo, mientras que la Policía Local inició las diligencias y colocó una carpa para proteger la imagen de la víctima. Paralelamente, se ha abierto una investigación para determinar las circunstancias del atropello.
El accidente obligó a suspender la circulación del tranvía durante varias horas, reanudándose el servicio con retrasos a partir del mediodía.