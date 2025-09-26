Esto es lo que debe tener un kit de evacuación en caso de erupción en Tenerife

El Kit de evacuación familiar que se dio a conocer en Garachico con motivo del simulacro de riesgo volcánico celebrado este viernes recoge los elementos considerados más básicos para afrontar una evacuación.
El objetivo es que cada familia disponga de una mochila lista en caso de tener que abandonar su hogar de manera rápida y segura.
El contenido está diseñado para cubrir necesidades esenciales de luz, abrigo, comunicación, higiene y documentación.
El kit incluye:
- Linterna de 9 LEDs.
- Manta térmica.
- Neceser multiusos de poliéster.
- Set de viaje con botes para geles, champú y cremas.
- Portadocumentos tamaño A4 con cierre de solapa.
- Libreta de anillas y bolígrafo.
- Radio a pilas.
- Pilas para la radio y la linterna.
Durante la formación previa al simulacro, en el Convento de San Francisco de Garachico, se realizó una demostración práctica mostrando el contenido de la mochila y explicando su utilidad. La recomendación de las autoridades es que cada hogar adapte el kit a sus necesidades particulares, incluyendo medicación, copias de documentos importantes, agua o alimentos no perecederos, en función de la situación de cada familia.
Este kit forma parte de la estrategia impulsada por el Cabildo de Tenerife y la Cruz Roja, en el marco del convenio de colaboración en materia de emergencias, con la intención de promover la prevención y preparación ciudadana. Tras las sesiones formativas, se prevé extender la distribución de mochilas al conjunto de la isla, siguiendo un calendario que se concretará en próximas semanas.
El simulacro celebrado en Garachico, dentro del programa europeo EU-Modex, sirvió para poner a prueba los protocolos de actuación frente a un escenario de erupción volcánica, con la participación de más de un millar de efectivos y la activación del sistema ES-Alert de envío de mensajes de emergencia a los teléfonos móviles de la población. En este contexto, el kit de evacuación se plantea como una herramienta más para reforzar la preparación de la ciudadanía y facilitar la labor de los equipos de emergencias en caso de una evacuación real.