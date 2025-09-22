Alertan de privatización encubierta en rehabilitación en Tenerife: “Aumentan las listas de espera”

El Sindicato de Enfermería, SATSE, muestra su “total desacuerdo” con las consecuencias organizativas y retributivas que genera la implementación del programa +AP en el colectivo de fisioterapeutas en la isla de Tenerife.
Desde el sindicato respaldan “firmemente” el desarrollo del programa FISIO+AP, entendiendo que representa una “oportunidad clave” para fortalecer la Atención Primaria mediante la integración plena de los fisioterapeutas en este nivel asistencial.
En ese sentido, ha venido reclamando el incremento de las plantillas de fisioterapeutas y la consolidación de sus puestos de trabajo con más plazas estables en Atención Primaria.
Sin embargo, el sindicato advierte en una nota de que este proceso debe ir acompañado de unas “garantías claras para los profesionales sin que suponga una merma salarial ni un deterioro de las condiciones laborales para estos profesionales y, por supuesto, de una garantía de calidad asistencial para los pacientes”.
PERJUICIOS A LOS PACIENTES
El sindicato ha tenido conocimiento que se ha incorporado al programa FISIO+AP a fisioterapeutas de unidades del área norte de Tenerife (La Vera y San Benito) que atendían a pacientes derivados de la lista de espera del Hospital Universitario de Canarias (CHUC).
Así, la falta de cobertura de estos puestos repercute directamente en el aumento de las listas de espera de rehabilitación y fisioterapia.
Igualmente, apunta que “supone un claro riesgo de privatización encubierta, dado que esta falta de recursos humanos puede ser utilizada como argumento para justificar la concertación con centros privados, una práctica ya implantada, y que supone un desmantelamiento progresivo de la sanidad pública“.
Por ello, SATSE pide la “restitución inmediata” del mismo número de fisioterapeutas que han sido trasladados a Atención Primaria y la creación de puestos necesarios para atender la demanda de asistencia sanitaria.
En esa línea expone que las gerencias tienen la responsabilidad de organizar y dimensionar adecuadamente las plantillas, de manera que se garantice la continuidad y suficiencia de los servicios.
“No cubrir las ausencias derivadas de la salida de profesionales supone un incumplimiento de este deber pudiendo derivar en un perjuicio significativo para la población del área norte de la isla de Tenerife“, comenta.
SATSE recuerda también que una modificación de estas características “no se puede imponer de forma unilateral por parte de la administración”.
PROCESO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Para el sindicato, “cualquier alteración relevante en las condiciones de trabajo se debe realizar conforme a lo establecido en la legislación vigente, como el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y el Estatuto Marco, respetando los derechos del personal estatutario”.
Además, expone, “cuando las medidas afectan a todo un colectivo o categoría profesional, resulta imprescindible abrir un proceso de negociación colectiva con las organizaciones sindicales legítimamente representadas”.
Por todo ello desde SATSE se ha exigido a la Gerencia la “revisión inmediata” de la situación del colectivo de fisioterapeutas afectados por el programa +AP, garantizando sus derechos laborales y retributivos.
También se solicita la aplicación de medidas compensatorias que eviten reducciones salariales encubiertas, en cumplimiento del principio de irrenunciabilidad de derechos.
Además, indica que es necesario la motivación por escrito de cualquier modificación sustancial de condiciones laborales, individualizada para cada profesional afectado, la convocatoria urgente de una reunión con este sindicato para abordar esta problemática, así como la remisión de un informe detallado con los centros de destino, condiciones de trabajo y garantías retributivas.
El sindicato pide la “paralización inmediata de cualquier decisión que afecte a las condiciones de trabajo sin una negociación colectiva previa, reafirmando su compromiso en la defensa de los derechos de los fisioterapeutas y exige transparencia, legalidad y responsabilidad a la administración”.