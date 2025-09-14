Lanzan importantes advertencias ante la entrada de una masa de aire cálido y seco en Canarias

El Gobierno de Canarias pide a la población que ponga en práctica las recomendaciones de autoprotección establecidas ante la previsión meteorológica que apunta la entrada de una masa de aire cálido y seco en el archipiélago, que provocará la subida de las temperaturas, unido a la presencia de calima en altura, el incremento de las rachas de viento y el mal estado del mar.
Recomendaciones de autoprotección
Ante estas circunstancias, el Gobierno de Canarias recomienda a la población que tome todas las precauciones necesarias para minimizar riesgos y accidentes.
En este sentido, para que no se declare un incendio forestal, es importante, por ejemplo, no tirar colillas encendidas, ni fósforos o desperdicios en las zonas arboladas. Además, no se deben lanzar voladores, petardos o artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas o en urbanizaciones rodeadas por bosques.
Asimismo, es imprescindible seguir las limitaciones que establezcan los diferentes cabildos y ayuntamientos, tanto en lo referido al acceso a la zona forestal como a los trabajos que se deben evitar realizar en estas zonas hasta que finalice esta situación de riesgo.
En lo referido al aumento de las temperaturas, es conveniente no realizar ejercicios físicos en las horas centrales del día, permaneciendo en lugares frescos, bebiendo mucho líquido y protegiéndose del sol en el exterior. Además, se recomienda hacer comidas ligeras y regulares y evitar el consumo de alcohol, entre otros consejos.
Teniendo en cuenta las rachas de viento y los desplazamientos, tanto si se realiza en un vehículo como a pie, es necesario extremar la precaución ante posibles obstáculos en la vía, como ramas de árboles o mobiliario urbano, y evitar caminar por jardines o zonas arboladas
En las zonas de costa es de vital importancia no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje. Además, se aconseja aplazar las actividades náuticas o deportivas y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia.
En cualquier caso, ante una situación de emergencia, se debe llamar inmediatamente al 112.