Medidas para atajar la prostitución y la droga en la Vuelta de los Pájaros

La Vuelta de los Pájaros, barrio que se ubica en la carretera general Santa Cruz-Laguna, lleva años demandando al Ayuntamiento de Santa Cruz una mayor atención y servicios que pongan fin a la inseguridad que sufren sus residentes, en especial con asuntos relacionados con la drogadicción y la prostitución que se ha instalado en la zona, donde la oscuridad fomenta que muchos espacios sean usados para el consumo y trapicheo de sustancias, así como para ejercer la actividad sexual.
Para intentar erradicar este foco de conflictividad, el Consistorio ha tomado cartas en el asunto y ha acordado con las asociaciones de vecinos la “urgente” puesta en marcha de medidas que logren reducir la delincuencia en la Vuelta de los Pájaros, según ha adelantado a DIARIO DE AVISOS el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife.
En este sentido, el edil explicó que “el pasado viernes me reuní con los vecinos para comunicarles que las acciones a tomar se centrarán en solicitar los correspondientes permisos a la Subdelegación del Gobierno y al Tribunal Superior de Justicia para poder instalar cámaras de vigilancia en las calles del barrio, además de que exista una mayor presencia de la Policía Nacional. Esta petición la gestionará la concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, e irá acompañada de las firmas que ya están recogiendo los vecinos y que se registrarán en la Policía Local”.
Asimismo, Tarife detalló que desde el área de Servicios Públicos se acometerán otras actuaciones de manera inmediata, con la intención de que estén finalizadas como máximo en un mes. “Vamos a colocar más puntos de luz, además de vallar y mejorar zonas ajardinadas y espacios abiertos en esta urbanización”, añadió.
Al respecto, detalló que “las mejoras de la iluminación se harán en la escalera que va desde la Vuelta de los Pájaros hasta la carretera general, donde también se limpiará la zona trasera ubicada en la parte alta, que cuenta con un jardín que no está en buen estado. Igualmente, se procederá a adecentar y vallar una pequeña plaza existente en el interior de la urbanización, aunque la ida será encargar un proyecto para ver qué queremos hacer en el futuro en esa plazoleta”.
Por último, apuntó Tarife, “se eliminará un muro en la parte baja, en un lateral del Conservatorio Superior de Música, donde también se están registrando actividades impropias vinculadas a la drogadicción, aparte de que se mejorará el jardín de la entrada. Estos son los compromisos que, estoy seguro, mejorarán y mucho la situación actual”.
Las cámaras de seguridad del García Sanabria funcionarán a finales de año
El Ayuntamiento de Santa Cruz prevé poner en marcha a finales de este mes las 20 cámaras de seguridad que fueron autorizadas al Consistorio por la Subdelegación del Gobierno para prevenir diversos actos delictivos que se venían produciendo en este enclave, en especial el abandono de animales exóticos o los actos vandálicos contra el Reloj.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, manifestó que “la mayoría de cámaras se ubicarán en la charca de Las Ranas y en el Reloj de Flores. Estamos terminando la contratación para proceder a instalar los sistemas de videocámaras, que estarán operativos los 365 días del año”.
Además, subrayó que “si algún desalmado abandona una especie exótica va a ser filmado y sancionado con multas entre 80.000 y 100.000 euros, aparte de la responsabilidad penal que ello conlleva por un delito de tenencia ilícita y un atentado contra la biodiversidad del parque”.