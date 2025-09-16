economía

Mercadona busca trabajadores en varias provincias de España con un sueldo de hasta 87.000 euros anuales

Según detalla la convocatoria, el objetivo es garantizar la salud y seguridad laboral de los trabajadores
Mercadona, compañía de supermercados presidida por Juan Roig, ha abierto un nuevo proceso de selección en su portal de empleo, aunque en esta ocasión no se centra en puestos de tienda o logística. La oferta está dirigida a profesionales de la medicina, que pasarán a formar parte del equipo sanitario interno de la empresa en distintas zonas de España.

Según detalla la convocatoria, el objetivo es garantizar la salud y seguridad laboral de los trabajadores, incorporando médicos que den soporte directo a la plantilla. Mercadona subraya que destina una parte relevante de sus recursos a este servicio, al considerarlo una pieza clave dentro de su modelo de gestión.

Condiciones del puesto en Mercadona

Los candidatos seleccionados contarán con un contrato indefinido a jornada completa (40 horas semanales), con horario de lunes a viernes en turno partido y posibilidad de trabajar algún sábado en función de las necesidades. La retribución oscila entre 57.689 y 87.576 euros brutos al año, a lo que se añade formación continua remunerada y oportunidades de desarrollo dentro de la compañía.

Provincias con vacantes en España

La búsqueda de médicos se concentra en diferentes comunidades, entre ellas:

  • Sevilla
  • Córdoba
  • A Coruña
  • Valencia
  • Castellón
  • Badajoz
  • Lleida
  • Huesca
  • Zaragoza
  • Valladolid
  • Cantabria
  • Huelva
  • Asturias
  • Barcelona
  • Ourense
  • Pontevedra
  • Lugo

Oportunidades en Portugal

La empresa también ha lanzado plazas en varias localidades portuguesas como Braga, Porto, Coimbra, Lisboa, Leiria, Santarém y Setúbal. En estos casos, el rango salarial se sitúa entre 45.637 y 69.280 euros anuales.

Requisitos principales

Para acceder a estas vacantes, se solicita contar con titulación universitaria en Medicina, aunque no es necesario haber cursado el MIR. Además, es indispensable tener disponibilidad para viajar, coche propio y carné de conducir, ya que en determinados momentos será necesario desplazarse a otros centros de trabajo para atender a los empleados.

