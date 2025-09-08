‘Misterioso’ accidente en Tenerife: ¿cómo acabó ahí ese coche?

La imagen ha corrido como la pólvora en la tarde de este lunes, 8 de septiembre, por grupos de WhatsApp y otras plataformas de mensajería instantánea. En ella aparece un BMW encaramado sobre un bloque de hormigón en Puerto de la Cruz, en la zona popularmente conocida como el pulpo de Las Cabezas.
El vehículo quedó literalmente subido al muro, con las ruedas delanteras en el aire y el chasis apoyado en el bloque. No es de extrañar que muchos se pregunten lo mismo al verla: ¿cómo acabó ahí ese coche?
Según comentan vecinos, este punto es una nueva zona “donde ahora se dejan los coches, y es un peligro”.