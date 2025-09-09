Todo lo que se sabe hasta el momento sobre la muerte de una mujer en La Palma y la investigación a su madre

El Juzgado de guardia de Santa Cruz de La Palma ha abierto diligencias de investigación por un presunto delito de homicidio tras la muerte de una mujer de 32 años, con discapacidad severa, en el municipio de Breña Alta.
Según informó este martes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la joven falleció en la madrugada tras inhalar gases, un hecho por el que se investiga a su madre como principal sospechosa.
La víctima murió tras inhalar gas butano de manera inducida.
La principal investigada es su madre, que posteriormente intentó quitarse la vida inhalando el mismo gas, sin éxito. Actualmente permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de La Palma.
Según ha publicado Cadena SER, la fallecida era una reconocida activista por los derechos de las personas con discapacidad en Canarias. Durante años trabajó en la mejora de las condiciones de los centros residenciales y en julio de 2024 logró una sentencia pionera en España.
En el fallo judicial se probó que, en un centro de Triana, se practicaban acciones humillantes como baños de agua helada y la aplicación de heces en la cara de internos como supuesta forma de reeducación. La Fiscalía calificó entonces aquellos hechos de “terroríficos”.
Se condenó así al exdirector del centro de atención a personas discapacitadas en el que estaba su hija.
Pocos días antes del suceso, la madre de la víctima publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Las calles se han hecho más estrechas y hay que abrirlas con las manos”.
El TSJC ha apuntado que ampliará los datos cuando avance la investigación.