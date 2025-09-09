Nada cambia en el mirador de Tenerife más ‘fotogénico’: “Entiendo las constantes quejas de la gente local”

El mirador de Chipeque, en Santa Úrsula, conocido por sus panorámicas sobre el Teide, el Valle de La Orotava y la costa norte de la Isla, ha sufrido un aumento significativo visitantes.
Pese a que numerosas señales y campañas buscan mantener el control, el lugar sigue apareciendo en listados como “los lugares más fotogénicos de España”, como hizo recientemente la plataforma CamperDays al incluirlo en una selección junto a sitios célebres como la Playa de las Catedrales
No obstante, esta promoción choca frontalmente con la realidad del entorno: aglomeraciones, conductas incívicas como tirar colillas, arrojar basura o volar drones en zonas protegidas.
Christie (@christiev10) se ha sumado en las últimas horas a las numerosas denuncian que otros usuarios de TikTok sobre la masificación en este espacio de la Isla: “Me he llevado un golpe de realidad. He entendido las constantes quejas de la gente local”.
No obstante, matiza: “Realmente, no puedo atribuir todo lo que vi a los turistas porque el mirador está descuidado y sucio”.
Christie afirma que no es “la más indicada para hablar de estos reclamos” porque “no he nacido aquí, pero me siento de aquí y, realmente, esto te causa un poco de pena”.
En las imágenes, la joven muestra una importante cantidad de basura en el suelo.
