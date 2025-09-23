Todo lo que necesitas saber sobre el Oktoberfest 2025 en La Laguna: fechas, horarios y oferta gastronómica

La Plaza del Adelantado de San Cristóbal de La Laguna será escenario este fin de semana de una nueva edición del Oktoberfest, que se celebrará los próximos 26 y 27 de septiembre con entrada gratuita.
La conocida fiesta alemana arrancará el viernes 26 de septiembre, en horario de 18.00 a 00.00 horas, y continuará el sábado 27 desde las 14.00 hasta la medianoche.
La programación del Oktoberfest incluye cervezas alemanas de la mano de las marcas Franziskaner Weissbier y Erdinger, además de una zona de cerveza artesana canaria coordinada por Craft Beer Festival Tenerife.
La oferta gastronómica contará con una zona bávara gestionada por Sprungmann Embutidos, además de espacios dedicados a la gastronomía internacional, propuestas sin gluten, alternativas veganas y una zona dulce.
Además, habrá música en directo y DJs en el “mejor ambiente” inspirado en la tradición bávara, según ha informado Beers La Laguna.
El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, el área de Cultura, Fiestas La Laguna y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales y Cultura (OAAM), que apoyan esta iniciativa centrada en la cultura gastronómica y festiva.
ALTERACIONES DEL TRÁFICO POR LA LAGUNA OKTOBERFEST
El Ayuntamiento de La Laguna ha comunicado que, con motivo de la celebración del evento La Laguna Oktoberfest 2025, los días 26 y 27 de septiembre el tráfico de la zona de la Plaza del Adelantado se verá afectado con las siguientes restricciones:
Montaje y desmontaje:
El 24 de septiembre a partir de las 08:00 horas (montaje) y el 28 de septiembre a partir de las 08:00 horas (desmontaje) se prohíbe el estacionamiento de vehículos en el lateral derecho de la Plaza del Adelantado, a ambos lados de la vía desde la Ermita de San Miguel hasta la calle José Clavijo y Fajardo.
Restricción de estacionamientos:
Desde las 15:00 horas del día 26 de septiembre hasta las 24:00 horas del día 27 de septiembre se prohíbe el estacionamiento de vehículos en todo el contorno de la Plaza del Adelantado.
Restricciones a la circulación:
Durante todo el desarrollo del evento, quedará prohibida la circulación de vehículos en el tramo de la vía norte de la Plaza del Adelantado y, en función de la afluencia de personas en la zona, quedará prohibida la circulación de vehículos en todas las vías que confluyen a la Plaza, con los desvíos de tráfico que proceda.
Fechas y horario:
- El 26 de septiembre, de 18:00 a 24:00 horas.
- El 27 de septiembre, de 14:00 a 24:00 horas.
Los horarios de cierre y apertura de vías serán los especificados, sin perjuicio de que puedan ser modificados cuando las circunstancias de los actos a celebrar, del tráfico o cualquier motivo de seguridad así lo aconsejen.