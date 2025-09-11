La Guardia Civil detiene a un hombre que lanzó dos pelotas de tenis dentro de una cárcel en Canarias por lo que había dentro

La Guardia Civil ha arrestado a un joven de 21 años en Lanzarote tras ser sorprendido cuando intentaba introducir hachís oculto en pelotas de tenis en el Centro Penitenciario de Tahiche.
El suceso ocurrió el pasado 19 de agosto, cuando un vigilante de seguridad del centro detectó a través de las cámaras a un individuo que, a bordo de un patinete, lanzaba dos objetos al interior de la prisión. De inmediato dio aviso a los agentes.
Los guardias civiles acudieron de forma inmediata y lograron interceptar al sospechoso a poca distancia del recinto penitenciario. Posteriormente fue trasladado al cuartel de Costa Teguise, donde se iniciaron las diligencias correspondientes.
Al recuperar los objetos arrojados, los agentes comprobaron que se trataba de dos pelotas de tenis manipuladas, en cuyo interior se ocultaban varios envoltorios con un peso total aproximado de 240 gramos de polen de hachís.
El detenido pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife, encargado ahora de continuar con las actuaciones judiciales para determinar su responsabilidad en los hechos.