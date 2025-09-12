Reclaman un protocolo para personas sin hogar asistidas en Urgencias en Canarias tras el último fallecimiento a las puertas de un hospital

El colectivo de trabajadores de la sanidad pública canaria Asamblea 7Islas pide a la Administración un protocolo de atención integral a las personas sin hogar que acuden a las urgencias hospitalarias que permita garantizarles también un seguimiento social tras su alta médica.
Así lo ha solicitado el colectivo, que representa a 14.000 trabajadores de 30 categorías sanitarias y no sanitarias de los grupos C, D y E del Servicio Canario de la Salud (SCS), tal y como ha informado este viernes en un comunicado.
En su escrito, indica que “actualmente no existe un marco normativo claro ni homogéneo para abordar la atención integral de las personas sin hogar que acuden a las urgencias hospitalarias, muchas veces en condiciones de salud crítica y con un alto grado de vulnerabilidad social“.
Esta entidad recalca que las urgencias hospitalarias “se han convertido en el último refugio para personas que no tienen dónde dormir o cómo acceder a un tratamiento médico”.
“Les atendemos, pero luego vuelven a la calle sin ningún tipo de seguimiento. Las consecuencias de esta desidia la hemos tenido recientemente con el fallecimiento de varias personas sin hogar en las puertas del servicio de urgencias de un hospital público en Gran Canaria y Tenerife“, apostilla.
Por ello, considera que es “necesaria la implantación urgente de un protocolo de atención a personas sin hogar en los servicios de urgencias hospitalarias, ante el preocupante aumento de casos y la falta de coordinación entre el sistema sanitario y los servicios sociales municipales”.
Personas sin hogar mueren a las puertas de los hospitales
Una persona sin hogar fue hallada sin vida el pasado lunes 8 de septiembre ante las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria, donde había sido atendida en dos ocasiones durante los días previos en el servicio de Urgencias.
Fuentes hospitalarias confirmaron a EFE que “en ningún momento hubo omisión de asistencia” y que el paciente fue dado de alta con las indicaciones médicas oportunas.
Según publicó Canarias 7, el cuerpo fue localizado alrededor de las seis de la mañana por un trabajador del centro, que advirtió que el hombre no presentaba signos vitales.
Las primeras hipótesis apuntaron a un fallecimiento por causas naturales. Se trataba de una persona sin hogar con numerosos problemas sociales y sanitarios.