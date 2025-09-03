mÚsica

Todo sobre el Phe Festival 2025 en Puerto de la Cruz: horarios, artistas y escenarios

Más de 25 artistas internacionales, nacionales y canarios se subirán al escenario del Phe Festival este año
Phe Festival en Puerto de la Cruz. Archivo
Phe Festival en Puerto de la Cruz. Archivo
El Phe Festival 2025 celebra su décimo aniversario en Puerto de la Cruz con tres escenarios, una programación simultánea y más de 25 artistas internacionales, nacionales y canarios.

El evento, consolidado como uno de los festivales de referencia del verano en Canarias, se desarrollará este fin de semana: el viernes 5 y el sábado 6 de septiembre.

El recinto abrirá sus puertas ambos días a las 17.00 horas, con cierre previsto a las 3.30 horas.

Tres escenarios en el Phe Festival

  • Escenario Principal: conciertos de indie, pop alternativo, rock, electrónica, hip hop y músicas emergentes. Programación desde las 18.00 hasta las 3.30 horas.
  • Phe Club: nuevo espacio con dos escenarios (Deichmann-Domo y Faro) dedicados a la cultura de club, la electrónica y la música de baile, con figuras internacionales, nacionales y canarias.

Programación del viernes 5

Escenario Principal

  • 18.00 h – Los Blody (Tenerife). Estrenaron en 2024 su primer disco No voy a morir aquí.
  • 19.00 h – San Tosielo (Canarias/Madrid). Pablo y Adrián, autores del álbum Siento Tanto (2023) y el EP Vanpiro Esiten (2024).
  • 20.15 h – Cycle. Banda de David Kano, Juanjo Reig y La China Patino, ahora con Carlos Ortega como cantante. Presentan la gira del 20º aniversario de Weak on the rocks.
  • 22.00 h – Nada Surf (Nueva York). Gira europea de Moon Mirror (2024), con clásicos como Popular y temas nuevos como In Front Of Me Now o Second Skin.
  • 00.00 h – Dorian (Barcelona). Presentan Futuros imposibles, su último trabajo de pop electrónico y new wave.
  • 02.00 h – Ale Acosta (Lanzarote). Con su álbum en solitario El porvenir (2024), que incluye el tema La Ceniza, nominado a los Grammy Latinos.

Entre conciertos, sesiones de Eva Olvido + MCR Selector, Beat Creator y Abraham Boba (León Benavente).

Phe Club

  • Escenario Faro: Erol Alkan, Sugar Free, Posthuman, Nightwave, Gerson Reyes B2B Hanson, Ifara, Lau! y ElChico.
  • Escenario Deichmann (Domo): Bliss, Aquiles Orquidea, Jeff Automatics, Mito, Just_Beca & Calama y Doppler.

Destacan Erol Alkan, referente de la cultura electrónica; Sugar Free, DJ madrileña afincada en Berlín; y el dúo británico Posthuman, clave en la revitalización del acid house.

Programación del sábado 6

Escenario Principal

  • 18.00 h – Nave Rota (Tenerife). Ganadores del Pasaporte Sonora 2025.
  • 19.00 h – Ganges (Cantabria). Proyecto de Teresa Gutiérrez, seleccionada por The Spanish Wave.
  • 20.15 h – Carlangas (Galicia). Exlíder de Novedades Carminha, con discos Carlangas (2023) y Bailódromo, Vol I (2024).
  • 22.00 h – Judeline (Jerez). Presenta su álbum debut Bodhiria (2024), con repercusión internacional y presencia en Coachella 2025.
  • 00.00 h – Samuraï (Madrid). Su primer álbum, El silencio del ruido (2024), consolida una carrera iniciada con tres EP previos.
  • 02.00 h – Rinôçérôse (Francia). Regresan con Psychôanalisis (2024), combinando house, electro y funk.

Entre conciertos: Eva Olvido + MCR Selector, Bobby Bob y Dj Coco.

Phe Club

  • Escenario Faro: Optimo (Espacio), Alinka, Jaisiel, Vicky Morales, John Johnson, Indigo, Jajaja y Jessy La Ley.
  • Escenario Deichmann (Domo): Sam Am, Irtap, Bobby Bob, Ninf.a Live set, Mascareño B2B Jalea y Woodhands.

Destacan Optimo (Espacio), dúo escocés de DJs con trayectoria desde los 90 en el club Sub Club de Glasgow, y Alinka, DJ nacida en Kiev y criada en Chicago, con proyección internacional y cofundadora del colectivo Twirl.

