Todo sobre el Phe Festival 2025 en Puerto de la Cruz: horarios, artistas y escenarios

El Phe Festival 2025 celebra su décimo aniversario en Puerto de la Cruz con tres escenarios, una programación simultánea y más de 25 artistas internacionales, nacionales y canarios.
El evento, consolidado como uno de los festivales de referencia del verano en Canarias, se desarrollará este fin de semana: el viernes 5 y el sábado 6 de septiembre.
El recinto abrirá sus puertas ambos días a las 17.00 horas, con cierre previsto a las 3.30 horas.
Tres escenarios en el Phe Festival
- Escenario Principal: conciertos de indie, pop alternativo, rock, electrónica, hip hop y músicas emergentes. Programación desde las 18.00 hasta las 3.30 horas.
- Phe Club: nuevo espacio con dos escenarios (Deichmann-Domo y Faro) dedicados a la cultura de club, la electrónica y la música de baile, con figuras internacionales, nacionales y canarias.
Programación del viernes 5
Escenario Principal
- 18.00 h – Los Blody (Tenerife). Estrenaron en 2024 su primer disco No voy a morir aquí.
- 19.00 h – San Tosielo (Canarias/Madrid). Pablo y Adrián, autores del álbum Siento Tanto (2023) y el EP Vanpiro Esiten (2024).
- 20.15 h – Cycle. Banda de David Kano, Juanjo Reig y La China Patino, ahora con Carlos Ortega como cantante. Presentan la gira del 20º aniversario de Weak on the rocks.
- 22.00 h – Nada Surf (Nueva York). Gira europea de Moon Mirror (2024), con clásicos como Popular y temas nuevos como In Front Of Me Now o Second Skin.
- 00.00 h – Dorian (Barcelona). Presentan Futuros imposibles, su último trabajo de pop electrónico y new wave.
- 02.00 h – Ale Acosta (Lanzarote). Con su álbum en solitario El porvenir (2024), que incluye el tema La Ceniza, nominado a los Grammy Latinos.
Entre conciertos, sesiones de Eva Olvido + MCR Selector, Beat Creator y Abraham Boba (León Benavente).
Phe Club
- Escenario Faro: Erol Alkan, Sugar Free, Posthuman, Nightwave, Gerson Reyes B2B Hanson, Ifara, Lau! y ElChico.
- Escenario Deichmann (Domo): Bliss, Aquiles Orquidea, Jeff Automatics, Mito, Just_Beca & Calama y Doppler.
Destacan Erol Alkan, referente de la cultura electrónica; Sugar Free, DJ madrileña afincada en Berlín; y el dúo británico Posthuman, clave en la revitalización del acid house.
Programación del sábado 6
Escenario Principal
- 18.00 h – Nave Rota (Tenerife). Ganadores del Pasaporte Sonora 2025.
- 19.00 h – Ganges (Cantabria). Proyecto de Teresa Gutiérrez, seleccionada por The Spanish Wave.
- 20.15 h – Carlangas (Galicia). Exlíder de Novedades Carminha, con discos Carlangas (2023) y Bailódromo, Vol I (2024).
- 22.00 h – Judeline (Jerez). Presenta su álbum debut Bodhiria (2024), con repercusión internacional y presencia en Coachella 2025.
- 00.00 h – Samuraï (Madrid). Su primer álbum, El silencio del ruido (2024), consolida una carrera iniciada con tres EP previos.
- 02.00 h – Rinôçérôse (Francia). Regresan con Psychôanalisis (2024), combinando house, electro y funk.
Entre conciertos: Eva Olvido + MCR Selector, Bobby Bob y Dj Coco.
Phe Club
- Escenario Faro: Optimo (Espacio), Alinka, Jaisiel, Vicky Morales, John Johnson, Indigo, Jajaja y Jessy La Ley.
- Escenario Deichmann (Domo): Sam Am, Irtap, Bobby Bob, Ninf.a Live set, Mascareño B2B Jalea y Woodhands.
Destacan Optimo (Espacio), dúo escocés de DJs con trayectoria desde los 90 en el club Sub Club de Glasgow, y Alinka, DJ nacida en Kiev y criada en Chicago, con proyección internacional y cofundadora del colectivo Twirl.