Una playa de Tenerife acoge la mayor vinoteca canaria al aire libre

La playa de El Socorro volverá a albergar este sábado la mayor vinoteca al aire libre de Canarias con una nueva edición de su Gran Fiesta de Vinos de Tenerife, cita que reunirá más de 90 referencias de vinos de las denominaciones de origen de la Isla, sumadas a las de la DO El Hierro como invitada, así como ocho espacios de restauración, productos del Sello Gastronómico de Los Realejos, la música de DJ Vamos y la liamos y los grupos Princesa y Agua del Chorro, todo ello con transporte gratuito en guagua.
El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, presentó ayer el acontecimiento en la citada playa, junto al concejal de Turismo, José David Cabrera, y el consejero insular de Sector Primario, Valentín González, área del Cabildo de Tenerife que, junto a Turismo de Tenerife, cofinancian esta iniciativa que lidera la Concejalía de Turismo del ayuntamiento.
La vinoteca contará con referencias vinícolas de los consejos reguladores de las denominaciones de origen Valle de La Orotava, Valle de Güímar, Abona, Tacoronte-Acentejo e Islas Canarias, y seis bodegas procedentes de la Denominación de Origen de El Hierro, con precios que oscilarán entre los 2 y los 3,50 euros por consumición.
Un total de ocho restaurantes de la comarca (Mima’s, amor al primer mordisco, Las Chozas, La Manobuena Catering, Kiosco Terraza El Encuentro, Kiosco Plaza Viera y Clavij’, La Trottola Foodtruck, Cafetería Casino y El Saucito Street), y productos con Sello Gastronómico de Los Realejos como los de Quesería Las Llanadas, Cárnicas Mosegue y Cervezas Artesanales Tierra de Perros, se unirán para ofrecer lo mejor de su cocina, con propuestas entre 1,50 euros y 5 euros para maridar con la amplia oferta de vinos.
La música comenzará a las 18.00 horas con la sesión DJ de Vamos y la Liamos (Mingo Show y Danny Méndez), que también cerrarán de 00.00 a 02.00 horas. A las 20.00, empezó la actuación del grupo Princesa, con su tributo a Joaquín Sabina, y a las 22.00 le tocará el turno al grupo realejero Agua del Chorro.
Transporte público gratuito
Nuevamente, siguiendo la línea de sostenibilidad de la iniciativa, estará limitado el acceso a la playa en vehículos privados. El ayuntamiento vuelve a habilitar transporte gratuito en guaguas desde el casco a partir de las 17.30, con puntos de salida desde las inmediaciones del antiguo Mercado Municipal y desde el Parque de San Agustín.
Se organizarán transbordos a microbuses en las inmediaciones de la Hacienda de las Cuatro Ventanas, ya en la carretera de El Socorro. Desde el Ayuntamiento de Los Realejos se recuerda también la posibilidad de utilizar el taxi de manera compartida, como otro modo de transporte que tiene en cuenta el ahorro energético y para cuyo uso se pueden compartir gastos entre las personas ocupantes.