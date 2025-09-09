Puertos imposibilita al Gobierno de Canarias convertir el Balneario de Santa Cruz de Tenerife en un centro de salud

El proyecto para rehabilitar el edificio del Balneario de Santa Cruz de Tenerife, ubicado en la autovía de San Andrés, y transformar este emblemático inmueble en el futuro centro de Salud Anaga, ha quedado diluido por la Autoridad Portuaria.
Este organismo estatal ha remitido un informe al Gobierno de Canarias, actual propietario del inmueble, en el que señala que contemplar un uso sanitario en este espacio es “incompatible” con la actividad que se lleva a cabo en la zona, debido a que dicho recinto se encuentra inmerso dentro de la vía de servicio portuario de la dársena de Los Llanos.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, que fue el encargado de defender en el Parlamento una propuesta no de ley, en diciembre de 2023, para que el Balneario se convirtiese en el centro de salud Anaga y poder dar cobertura a toda la zona que ahora atiende la Casa del Mar, consiguió entonces que el proyecto de rehabilitación de este edificio, hoy en ruinas, fuese contemplado en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2024.
Para ello, el Gobierno se comprometió a asignar una partida inicial de 100.000 euros, cantidad que formaba parte de un plan más amplio para la reforma del inmueble y su transformación en un espacio de uso público, con la intención de poder comenzar con las obras. “No obstante, ahora parece que no se puede llevar a cabo esta transformación del Balneario en un nuevo espacio sanitario”, según ha explicado el regidor capitalino a DIARIO DE AVISOS.
Soluciones
Bermúdez señaló que “la última noticia que tenemos es que es incompatible crear un centro de salud en este edificio por la proximidad de la actividad portuaria, ya que el recinto actualmente da a la vía de servicio del puerto. Por ello, pediré al Gobierno de Canarias que dé alguna solución alternativa a este posible uso, ya que después de contar con el dinero y empezar a estudiarse el proyecto, se ha recibido un informe de la Autoridad Portuaria, quien ha dicho que no es el sitio adecuado para ubicar un espacio sanitario”.
El alcalde añadió que “tenemos un problema que habrá que ver cómo resolver, aunque le corresponderá al Ejecutivo decidir lo que finalmente pueda ubicarse en el antiguo Balneario. Lo que nosotros planteamos es que sean servicios necesarios para los vecinos de la zona y si no puede ser un centro de salud pues uno social o deportivo”.
Al respecto, Bermúdez recalcó que “pese a que ahora todo dependerá del nuevo planteamiento que el Gobierno quiera hacer con el futuro uso del edificio, nosotros estamos a disposición del Ejecutivo y, por supuesto, de los vecinos para impulsarlo”.
El Balneario se construyó a principios del siglo XX rodeado de playas y piscinas que ya no existen. Durante décadas fue punto de encuentro y veraneo de miles de santacruceros. Este edificio es una de las muestras más características de la arquitectura racionalista de los años 30, pero con la ampliación del puerto de Santa Cruz este espacio quedó alejado de la costa y finalmente, tuvo que cerrar en 1992.