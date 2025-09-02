Paga 37.000 euros por el queso más caro del mundo y se le cae al suelo

El Certamen del Queso Cabrales, celebrado este domingo en la localidad asturiana de Arenas de Cabrales, dejó una escena inesperada al final de la subasta.
El hostelero Iván Suárez, propietario del restaurante El Llagar de Colloto (Oviedo), se hizo con la mejor pieza del concurso por 37.000 euros, pero al subir al escenario para recibirla, el queso se deslizó de la bandeja y acabó en el suelo.
La anécdota no empañó el récord alcanzado. Se trata de la quinta vez que Suárez paga una cifra histórica por este producto, superando los 36.000 euros que desembolsó en 2023. En ediciones anteriores ya había invertido 14.300 euros en 2018, 20.500 en 2019, 17.000 en 2022 y 30.000 en 2023.
La pieza, de algo más de dos kilos, fue elaborada por la quesería Ángel Díaz Herrero, gestionada por Encarnación Bada, que se alzó con el primer premio del certamen por segundo año consecutivo.
Está elaborada con leche de vaca y madurada en la cueva Los Mazos, situada a 1.500 metros de altura en los Picos de Europa.
📺 Nuevo record en la subasta del mejor queso de Cabrales del mundo. En esta edición, el Llagar de Colloto volvió a hacerse con la puja por 37.000 euros de una pieza de la Quesería Ángel Díaz Herrero.@llagardecolloto #PanoramaRegional pic.twitter.com/E5SzfwouWx— RTVE Asturias (@RTVEAsturias) September 1, 2025
Un queso, tres destinos
Tras el incidente, Suárez recogió la pieza, posó para los fotógrafos y explicó que dividirá el cabrales en tres partes: una para su padre, otra para disfrutar en familia y el resto para los clientes de su restaurante.
Además, anunció que, por cuarto año consecutivo, destinará un 15% del importe a la Asociación Galbán, entidad asturiana que apoya a familias de niños con cáncer.
Por su parte, Encarnación Bada destacó la dificultad de producir este tipo de quesos: “Todos tienen calidad, pero hace falta que alguno quede por encima. Lleva mucho trabajo, porque hay que subirlo a cuevas donde no llegan los coches”, señaló.
La subasta atrajo a cinco restaurantes asturianos y cuatro madrileños, aunque finalmente fue El Llagar de Colloto quien volvió a hacerse con la pieza más codiciada. El segundo premio recayó en la quesería Valfríu.
El Cabrales, madurado en cuevas naturales durante al menos dos meses, es uno de los quesos más reconocidos de España, caracterizado por sus aromas intensos que generan tanta admiración como rechazo entre los consumidores.