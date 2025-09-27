Raúl Aladrén Sánchez, una ‘joya’ del cine en Tenerife de solo 12 años que ya ha actuado con William Levy y Jaime Lorente: “Habría estado guapo estar en Terminator”

Con apenas 12 años, el actor lagunero Raúl Aladrén Sánchez ya ha compartido rodaje con William Levy en la serie Arcadia y con Jaime Lorente, “Denver” en La casa de papel, en la película Coartadas. Precisamente, el intérprete murciano ha invitado al joven isleño a hacer el casting de su próximo proyecto como director.
Raúl llega a la redacción de DIARIO DE AVISOS acompañado de sus padres, Ricardo Aladrén y Texenery Sánchez. Le llama la atención el decorado cinéfilo del periódico, con carteles y guiños al séptimo arte en prácticamente cada esquina. Sus padres lo miran con orgullo y le dejan hablar. Y, poco a poco, entre sonrisas tímidas y recuerdos, se va soltando en sus respuestas.
“A los siete años empecé en teatro”, relata. Y confiesa que su primera obra, El Principito, le marcó. A pesar de su corta edad, Raúl y sus compañeros dieron la talla sobre el escenario de L’Incanto Espacio Cultural, en Santa Cruz de Tenerife, bajo la dirección de la profesora Crisol Carabal. “Me gustó muchísimo esa experiencia”, insiste el joven intérprete.
“Desde chico lo llevamos al teatro”
Ricardo y Texenery explican que, si bien no son especialmente cinéfilos, siempre lo animaron en ese camino. “Desde chico lo llevamos y por ha estado siempre en contacto con esa parte artística”, cuentan. Paralelamente, Raúl ha dado rienda suelta a su otra gran pasión: el baile.
“Después empecé con figuración en el cine, y poco a poco fui ‘subiendo de rango’ hasta llegar a actor de reparto”, recuerda el joven intérprete lagunero.
El salto llegó pronto. “Salí en la serie Arcadia de William Levy, y también participé en la película Coartadas, donde coincidí con Jaime Lorente. Me lo pasé muy bien con él”.
Hace poco, la familia recibió un correo en el que se le invitaba a participar en el casting del proyecto que prepara Jaime Lorente. “Me parece fascinante. Estoy muy ilusionado. A ver si sale el proyecto”, confiesa Raúl con toda la humildad del mundo.
“Habría estado guapo salir en Terminator“
En cuanto a referentes, lo tiene claro. “Me gusta mucho Jim Carrey. También Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Johnny Depp”. Pero destaca especialmente a quien ha sido vital en su formación: “Mi profesora Crisol Carabal, que ha sido un gran referente para mí”.
Con la sinceridad de su edad, reconoce que sus amigos también viven este proceso con curiosidad. “Se sorprenden cuando les digo que he estado en rodajes”, dice. Y si tuviera que elegir una película en la que le habría encantado estar, tampoco tendría dudas: “Hubiera estado guapo salir en Terminator , pero no había nacido”.
De momento, Raúl mantiene la mirada puesta tanto en el teatro como en el cine. “Queremos montar El Tesoro de Barbanegra y seguimos pendientes de lo que nos dicen desde el casting de la película de Jaime Lorente”.