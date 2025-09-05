Antonio Porro desvela que Rayco García fue chantajeado

Antes de convertirse en el hombre fuerte de la entidad, Rayco García fue chantajeado. Así lo desveló ayer su letrado, Antonio Porro, quien además ejerce como consejero en el órgano de gestión de la entidad. En declaraciones a la Televisión Canaria, el jerezano recordó que la campaña de descrédito que sufrió el segundo máximo accionista de la entidad fue anunciada previamente por los letrados “de unas personas con intereses en el club”, desveló.
“El 10 de febrero puse un pie en la isla por primera vez y vine a la Junta como abogado personal de Rayco García. Tuve una reunión en la que tuve que verme como un abogado, representante de unas personas con intereses en el club. Me propuso que Rayco García tenía dos alternativas: dimitir y olvidarse del Tenerife hasta 2028 o, si no, iba a empezar una campaña contra él, la cual se vio que se inició a los pocos días”, dijo en referencia a la acusación en el pasado mes de febrero por un presunto delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género.
“Quiero recalcar que, ahora mismo, no existe ningún tipo de procedimiento judicial en contra de Rayco García. Fue un mes muy complicado”, reconoció un Antonio Porro que culpabiliza al empresario de tinerfeño de tener “el 100% de culpa de esta evolución. Todos los que estamos en el consejo de administración del club somos personas de confianza de Rayco, desde el presidente hasta Sheyla, la última consejera en entrar. Con Rayco estamos ante la antítesis del empresario español, que genera riqueza aquí y se la lleva al extranjero”, concluyó.
Felipe Miñambres y Antonio Porro se unen a la brega blanquiazul
Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife, y el consejero y letrado Antonio Porro se abonaron ayer a la campaña de fidelización blanquiazul, que da sus últimos coletazos.
También Gabri De Vuyst y Noel López se sumaron a una brega que concluye hoy a las 13:30 horas.
El club estima aproximarse a los 14.000 abonados, tras desvelar recientemente el máximo dirigente de la entidad que ya son más de 13.000 mil fieles los que se han unido al proyecto tinerfeñista de Primera RFEF.