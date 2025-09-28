el jardín

No solo vivimos una invasión de nuestros espacios naturales en Canarias, sino también el robo de contenido de nuestros creadores

El fotógrafo canario Airam Marrero Echevarria denuncia en un vídeo el uso indebido de imágenes de creadores de la Isla sin permiso ni créditos por parte determinados perfiles en redes sociales
El fotógrafo canario Airam Marrero Echevarria. Instagram
El fotógrafo canario Airam Marrero Echevarria, especializado en paisaje, retrato y astrofotografía, ha publicado un vídeo en Instagram en el que denuncia una práctica que asegura afecta a numerosos profesionales de la Isla: el robo de fotografías para ser difundidas como propias en otros perfiles.

“Desde hace años, hay cuentas dedicándose a robar fotos a fotógrafos de la Isla. Las publican sin permiso ni créditos, a veces con ediciones mínimas o incluso borrando la firma del autor”, explica Marrero en su intervención, donde pide apoyo para frenar esta situación.

El creador muestra ejemplos de imágenes que habrían sido utilizadas sin autorización. Según relata, los comentarios que advierten del plagio suelen ser eliminados y, en muchos casos, los usuarios que denuncian el hecho terminan bloqueados. Incluso contactar de manera privada resulta imposible, al recibir la misma respuesta.

Marrero afirma que denunciar ante Meta no siempre ofrece resultados, ya que la plataforma suele indicar que el contenido “no vulnera las normas de la comunidad”. Esto provoca que los autores originales se sientan obligados a guardar silencio, mientras los infractores obtienen visibilidad y seguidores con material ajeno.

No se trata de atacar a nadie, sino de visibilizar un problema”, sostiene el fotógrafo, que subraya que el asunto va más allá de los derechos de autor: “Va de respeto al trabajo, al esfuerzo y a la comunidad”.

Por ello, pide a los usuarios no compartir contenido robado, denunciar las publicaciones y difundir su mensaje.

